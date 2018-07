La Auténtica Defensa. Edición del viernes, 06/jul/2018 HCD:

Esto desencadenó el repudio generalizado de los integrantes de los Equipos de Orientación Escolar presentes anoche en la sesión del Concejo Deliberante. Anoche, en la primera sesión ordinaria de julio del Honorable Concejo Deliberante, la bancada de Cambiemos se valió de su primera minoría para bloquear el tratamiento sobre tablas de un proyecto de resolución destinado a repudiar los cambios en los Equipos de Orientación Escolar (EOE) impulsados por la Provincia. Esto originó manifestaciones de bronca e indignación por parte de los integrantes de los EOE de Campana que se hicieron presentes en el Salón Blanco del Palacio Municipal para acompañar la sesión. "Nosotros hemos leído la resolución y no la hemos interpretado en el mismo sentido que los bloques opositores", expresó la concejal oficialista Miriam Cazenave, a la hora de fundamentar la posición de su bancada, que propuso desde el principio que los proyectos -se presentaron dos casi idénticos - pasarán a comisión. Pero los bloques del PJ-Unidad Ciudadana, Frente Renovador y UV Calixto Dellepiane no lo querían así. Soledad Calle aseguró que la necesidad y urgencia de la votación sobre tablas estaba dada porque los EOE "se están desmembrando, perdiendo puestos de trabajo y dejando chicos sin asistencia hoy". Y exigió que el HCD exprese defienda "el trabajo (de los integrantes de los equipos de orientación) y los derechos de todos los niños y adolescentes de la ciudad" a acceder a sus servicios También el concejal Marco Colella exigió la aprobación exprés de la resolución. Comentó que, en una charla del Sedronar brindada en Campana el día miércoles, se reveló que el consumo de alcohol y drogas entre los menores de edad está en aumento. Por eso, consideró que "al no tratar esta resolución, el bloque oficialista les está dando la espalda a esos chicos". Axel Cantlon acompañó los argumentos de los demás bloques opositores y llamó a trabajar de forma conjunta en el salvataje de la educación pública: "Si de verdad nos interesa, debemos consensuar para dónde queremos ir". Pero ninguno de los argumentos disidentes bastó, ni siquiera la supremacía numérica de votos, ya que se necesitaban los dos tercios para habilitar el tratamiento del proyecto de resolución que, finalmente, se dirigió a su estudio en comisión. Molestos, los integrantes de los EOE presentes en la noche del jueves en el Salón Blanco abuchearon a los ediles de Cambiemos e interrumpieron por algunos minutos la continuidad de la sesión con un cántico de resistencia a la reforma de su modo de trabajo.

