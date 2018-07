La Auténtica Defensa. Edición del viernes, 06/jul/2018 Desde el Estribo:

Test demisexual

Por Fabiana Daversa







El nuevo término que se utiliza para definir a los que no pueden obtener placer sexual sin estar involucrados afectivamente es Demisexual. En una época en dónde el compromiso parece fuera de moda y las relaciones se vuelven cada vez más superficiales, parece extraño, pero el número de Demisexuales aumenta. Para saber si usted es uno de ellos, conteste las siguientes preguntas: Puede pasar varios meses, hasta años sin tener un encuentro sexual? Antes de ir a la cama con su pretendiente, necesita conocer sus gustos, anécdotas y preferencias en varios ámbitos de la vida? Le cuesta sentirse a gusto en un primer encuentro en la cama? Le indigna que no haya romance después del sexo? Opina que en la medida que pasa el tiempo, el encuentro sexual con una misma persona mejora en vez de empeorar? Si ha contestado tres sí , es usted un Demisexual. Si contestó cuatro afirmativas es un Auténtico Demisexual y si no tuvo ningún no, es usted un extraterrestre.

