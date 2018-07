La Auténtica Defensa. Edición del viernes, 06/jul/2018 Rodrigo Aramburu debuta en Campana







Esta noche, en Bisellia Teatro Bar ,estará presentando su opera prima "Otra vez me dejas" Rodrigo Aramburu, experimentado guitarrista (ex "Guerreros de la Luz") que tocará por primera vez en suelo local. Además de su banda habitual, lo estará acompañando como invitado especial Rodrigo Guirao, conocido por su faceta como modelo y actor pero también logrado músico que pone guitarras en el corte de difusión. Con influencias seminales de nuestro blues local como Riff o Manal pero también de nombres como Hendrix o los Doors, el disco no se encasilla en un género sino que pasa por distintos matices: "Hay que salir a tocar y apostar por la gente" afirma sobre la situación de las bandas nuevas en la actualidad. Si todavía no lo conoces, podes escuchar el disco en Spotify o YouTube. Las entradas pueden conseguirse en puerta en horario del show desde 21:30 hrs. Un recital ideal para los vernáculos del rock.

Rodrigo Aramburu debuta en Campana

