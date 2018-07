La Auténtica Defensa. Edición del viernes, 06/jul/2018 Nacional B:

"El Mago" Molina, un refuerzo de jerarquía para Villa Dálmine







El enganche, de gran paso por el fútbol colombiano y Atlético Tucumán, firmó anoche. Aunque llega con escasa competencia en las últimas temporadas, asoma como una incorporación clave para el nuevo equipo que está preparando De la Riva. Lejos quedó aquel primer día de pretemporada en que Villa Dálmine presentó solo unas pocas caras nuevas y muchos juveniles en el reducido grupo que inició los trabajos el lunes 18 de junio. Es que, sin hacer mucho ruido, la dirigencia fue sumando jugadores para rearmar el plantel luego de la sangría que sufrió respecto al pasado campeonato, principalmente por cuestiones económicas. Y ayer se confirmó la llegada de uno de esos refuerzos que jerarquizan a cualquier equipo: el enganche Emanuel Molina, quien al igual que Matías Ballini dejó Atlético Tucumán para desembarcar en Campana. Apodado "El Mago", se trata de un jugador muy técnico y con una buena cuota de gol que ha tenido una importante trayectoria y que ha sido clave en el ascenso del Decano a Primera División en 2015. Sin embargo, en los últimos años, una sanción por doping y una lesión lo relegaron futbolísti-camente y para esta temporada, a pesar del cariño que se ganó en Tucumán, terminó dejando Atlético en busca de continuidad Nació en Río Tercero, provincia de Córdoba, tiene 31 años y su carrera profesional se inició en 2005 en Deportivo Merlo. Luego pasó por Deportivo Armenio y de allí pegó el salto al Altay Spor Kulübü de Turquía. Posteriormente comenzó una importante trayectoria en el fútbol colombiano: jugó en Deportivo Pasto (en dos períodos diferentes), Real Cartagena, Deportivo Cúcuta e Independiente Santa Fe (con el que jugó Copa Libertadores), con un breve paso por el Vitoria de Guimaraes de Portugal. Después volvió a nuestro país para sumarse a Atlético Tucumán en 2015: disputó 32 partidos en ese campeonato del Nacional B y sus 9 goles fueron parte fundamental del ascenso del Decano. El 7 de febrero de 2016, en el primer partido de Atlético Tucumán en su vuelta a Primera y frente a Racing, Molina sufrió una lesión ligamentaria en su rodilla. Ese día fue reemplazado, justamente, por Matías Ballini. Poco más de un año después, cuando estaba recuperando ritmo futbolístico tras esa lesión, dio positivo por corticoides (betametasona) luego de ser infiltrado. "Jamás tomé nada que no me hayan dado en el club. Antes de eso, en 10 años de carrera jamás tuve un problema así, ni de expulsiones siquiera. Por suerte ya pasó todo. Fueron ocho meses interminables de dudas, porque no sabía cuándo iba a poder volver a jugar", le contó a La Gaceta de Tucumán a finales del año pasado. En esa misma nota también señalaba: "Ahora solo pienso en hacer una gran pretemporada y en volver a jugar un partido oficial. Necesito sentirme importante dentro de una cancha de fútbol". Esa oportunidad no la tuvo con Ricardo Zielinski en Atlético Tucumán durante el semestre pasado. Ahora, bajo las órdenes de Felipe De la Riva buscará recuperar sensaciones y protagonismo en este nuevo Villa Dálmine que lo espera con los brazos abiertos.

PRESENTADO. MOLINA, JUNTO A DIRIGENTES VIOLETAS TRAS FIRMAR EN MITRE Y PUCCINI.

