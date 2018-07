La Auténtica Defensa. Edición del viernes, 06/jul/2018 Liga Campanense:

Atlético Las Campanas mantiene su andar ganador y sigue como líder



















Derrotó 3-0 a Desamparados FC y se mantiene con puntaje ideal. Defensores de La Esperanza goleó a Otamendi y no le pierde pisada. En tanto, La Josefa dejó su invicto al caer frente a Atlético Las Praderas. El pasado domingo se disputó la quinta fecha del Torneo Oficial 2018 de la Liga Campanense de Fútbol y nada ha cambiado en las primeras dos posiciones del campeonato de Primera División: Atlético Las Campanas se mantiene como único líder con puntaje ideal, mientras que Defensores de La Esperanza sigue sólido también y no le pierde pisada como escolta. Así, la novedad más importante de la jornada fue la derrota de La Josefa, que cayó ante Atlético Las Praderas y dejó escapar su invicto (tenía puntaje ideal hasta esta fecha). Con goles de Nicolás Giménez, Gastón Capovilla y Enzo Ramallo, Las Campanas superó 3-0 en su cancha a Desamparados FC y de esa manera consiguió su quinta victoria consecutiva. Por su parte, Defensores de La Esperanza obtuvo un claro triunfo en Otamendi tras vencer 4-0 al Gallito (que estaba invicto) con un doblete de Emanuel Soraire, un gol de Marcelo Dorregaray y otro de Isaias Tejera. Así, el Verdinegro logró su tercera victoria en fila, llegó a los 13 puntos y quedó a dos del líder Atlético Las Campanas. En tanto, La Josefa llegaba a esta fecha con tres partidos ganados en tres presentaciones (había quedado libre en la primera jornada) y también avanzaba con puntaje ideal. Sin embargo, Atlético Las Praderas le puso un freno: le ganó 2-0 y lo alejó de Las Campanas y Defensores de La Esperanza. Con estos resultados y la victoria 4-3 de Real San Jacinto sobre Juventud Unida y la goleada 5-1 de Deportivo San Felipe ante Lechuga, los tres inmediatos perseguidores de los dos líderes son equipos que ya quedaron libres. La quinta fecha se completó con el empate 2-2 entre Leones Azules y Mega Juniors, dos conjuntos que quedaron en la línea de los cinco puntos. RESULTADOS 5ª FECHA Primera División: Juventud Unida 3-4 Real San Jacinto; Atlético Las Praderas 2-0 La Josefa; Leones Azules 2-2 Mega Juniors; Atlético Las Campanas 3-0 Desamparados FC; Defensores de La Esperanza 4-0 Otamendi FC; Lechuga FC 1-5 Deportivo San Felipe. Libre: El Junior. Tercera División: Juventud Unida 1-0 Real San Jacinto; Atlético Las Praderas 0-2 La Josefa; Leones Azules 2-1 Mega Juniors; Atlético Las Campanas 3-0 Desamparados FC; Defensores de La Esperanza 1-0 Otamendi FC; Lechuga FC 1-0 Deportivo San Felipe. Libre: El Junior. Cuarta División: Juventud Unida 0-2 Real San Jacinto; Atlético Las Praderas 0-1 La Josefa; Leones Azules 2-4 Mega Juniors; Atlético Las Campanas 5-0 Desamparados FC; Defensores de La Esperanza 1-0 Otamendi FC; Lechuga FC 1-1 Deportivo San Felipe. Libre: El Junior. PRÓXIMA FECHA La sexta fecha se disputará este domingo tendrá los siguientes encuentros: Mega Juniors vs La Josefa; Defensores de La Esperanza vs Deportivo San Felipe; Atlético Las Praderas vs Real San Jacinto; El Junior vs Juventud Unida; Otamendi FC vs Atlético Las Campanas; y Leones Azules vs Desamparados FC. Libre: Lechuga FC.

QUINTO TRIUNFO. LAS CAMPANAS FESTEJÓ CON LOS GOLES DE NICOLÁS GIMÉNEZ, GASTÓN CAPOVILLA Y ENZO RAMALLO.





LA TERCERA DEL DEFE. LA ESPERANZA ES UNO DE LOS LÍDERES DEL CAMPEONATO DE TERCERA DIVISIÓND DE LA LIGA.



Liga Campanense:

Atlético Las Campanas mantiene su andar ganador y sigue como líder

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: