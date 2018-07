La Chancleta de Neymar y Lavadero Mr Wash volvieron a ganar y lideran las Zonas A y B respectivamente.

El pasado sábado se disputó la 10ª fecha de la "Copa Ameghino Servicios 50 Aniversario", el Torneo de Fútbol 7 del Club Ciudad de Campana que cuenta con la participación de 32 equipos divididos en dos zonas en esta primera fase. En la A manda La Chancleta de Neymar, que volvió a ganar y llegó a los 28 puntos; mientras que en la B lidera Lavadero Mr Wash con 25 unidades.

En la continuidad de este campeonato se aprovechará este fin de semana largo para jugar una doble fecha: el sábado se disputará la 11ª, mientras que el lunes será el turno de la 12ª.

Los resultados y goleadores de la 10ª fecha fueron los siguientes:

ZONA A

-Paso a Paso 2 - Bolskaya 0. Goles: Fernando Cecco y Gonzalo Bortagaray (PAP)

-Rossi Producciones 0 - Plegadoras Migueles 4. Goles: Daniel Batalla (2), Facundo Ponce de León y Santiago Gorosito (PLE).

-La Chancleta de Neymar 3 - Interacero 1. Goles: Patricio Cataldo, Nicolás Bravo y Paulo Boumerá (LCN); Gerónimo Ferrari (I).

-CyL 2 - La Unión 1. Goles: Cristián Sica y Franco Toloza (CYL); Federico Letanu (LAU).

-Humilde Team 1 - Saca-Chispa FC 0. Gol: Juan Ignacio Díaz (HUT).

-Metalúrgica Gapsof 1 - Inmobiliaria Dacunda 2. Goles: Ramiro Litardo (MG); Maximiliano Márquez y Maximiliano Gómez (ID).

-Lubricentro El Changuito 5 - Inmobiliaria Gómez Ayerra 1. Goles: Kevin Fox (3), Paulo Espíndola y Lucas Espíndola (LEC); Álvaro Stella (IGA).

-OLC Combustibles 4 - Inmatel FC 0. Goles: Juan Pedro Ledesma (2), Rodrigo Rastelli y Emanuel Zapata (OLC).

POSICIONES: 1) La Chancleta de Neymar, 28 puntos; 2) Lubricentro El Changuito, 25 puntos; 3) Inmobiliara Dacunda, 24 puntos; 4) Metalúrgica Gapsof, 21 puntos; 5) Interacero, 20 puntos; 6) Inmobiliara Gómez Ayerra, 19 puntos; 7) Humilde Team, 16 puntos; 8) Paso a Paso, 16 puntos; 9) OLC Combustibles, 12 puntos; 10) Plegadoras Migueles, 12 puntos; 11) CyL, 9 puntos; 12) Bolskaya, 8 puntos; 13) La Unión, 6 puntos; 14) Saca-Chispa FC, 6 puntos; 15) Inmatel FC, 5 puntos; 16) Rossi Producciones, 4 puntos.

PRÓXIMAS FECHAS

La 11ª fecha de la Zona A se jugará este sábado con los siguientes partidos: Inmatel FC vs CyL (14.00), Inmobiliaria Gómez Ayerra vs OLC Combustibles (15.10), Plegadoras Migueles vs Humilde Team (16.20), Inmobiliaria Dacunda vs Lubricentro El Changuito (16.20), Bolskaya vs Saca-Chispas (17.30), La Unión vs Rossi Producciones (18.40), Interacero vs Metalúrgica Gapsof (18.40) y Paso a Paso vs La Chancleta de Neymar (19.50).

En tanto, la 12ª fecha se disputará el lunes 9 de julio con los siguientes encuentros: Humilde Team vs La Unión (14.00), Saca-Chispas vs Plegadoras Migueles (15.10), La Chancleta de Neymar vs Bolskaya (15.10), Metalúrgica Gapsof vs Paso a Paso (16.20), Lubricentro El Changuito vs Interacero (17.30), OLC Combustibles vs Inmobiliaria Dacunda (17.30), CyL vs Inmobiliaria Gómez Ayerra (18.40) y Rossi Producciones vs Inmatel FC (19.50).

ZONA B

-Lavadero Mr. Wash 6 - Amigos de Ronaldo 2. Goles: Diego Gómez (3), Nicolás González, Gerardo Riva y Javier Guzman (LMW); Lautaro Cerezo y Francisco Santini (ADR).

-LAD 2 - Paliza Táctica 2. Goles: Agustín Parrilla (2) (LAD); Matías Davico y Ezequiel Miño (PAL).

-Hierros Campana 2 - La 20 1. Goles: Matías Pellini y Enzo Montani (HIE); Tadeo Mc Intyre (LA20).

-Anden 938 4 - Carnicería Belén 1. Goles: Jonathan Boscoso (3) y Martín Baigorri (AND); Diego Barrios (CAB).

-Shalke04 0 - Deportivo Malbec 1. Gol: Maximiliano Castro (DEM)

-Branca FC 3 - Gallego Automotores 2. Goles: Matías Marchan (2) y Miltón Del Valle (BFC); Facundo Rambaud e Ignacio Fernández (GA).

-Rocamora FC 3 - Actis Seguros 1. Goles: Facundo Cremon (2) y Gustavo Benítez (RFC); Santiago Leveling (ACS).

-Mirtha La Pantera 0 - Criscar Premium 2. Goles: Fernando Canci y Francisco G. Albornoz (CRP).

POSICIONES: 1) Lavadero Mr. Wash, 25 puntos; 2) Branca FC, 24 puntos; 3) Anden 938, 23 puntos; 4) Criscar Premium, 17 puntos; 5) Hierros Campana, 16 puntos; 6) Paliza Táctica, 16 puntos; 7) Shalke 04, 14 puntos; 8) La 20, 13 puntos; 9) Carnicería Belén, 13 puntos; 10) Deportivo Malbec, 13 puntos; 11) Rocamora FC, 11 puntos; 12) Gallego Automotores, 10 puntos; 13) LAD, 8 puntos; 14) Mirtha La Pantera, 7 puntos; 15) Amigos de Ronaldo, 7 puntos; 16) Actis Seguros, 0 puntos.

PRÓXIMAS FECHAS

La 11ª fecha de la Zona B se jugará este sábado con los siguientes partidos: Deportivo Malbec vs Branca FC (14.00), Carnicería Belén vs Shalke 04 (15.10), Paliza Táctica vs Anden 938 (15.10), Hierros Campana vs LAD (16.20), Lavadero Mr Wash vs Mirtha La Pantera (17.30), Rocamora FC vs Amigos de Ronaldo (17.30), Criscar Premium vs La20 (18.40), Actis Seguros vs Gallego Automotores (19.50).

En tanto, la 12ª fecha se disputará el lunes 9 de julio con los siguientes encuentros: Criscar Premium vs LAD (14.00), Gallego Automotores vs Deportivo Malbec (15.10), Paliza Táctica vs Shalke (16.20), Mirtha La Pantera vs Rocamora (16.20), Amigos de Ronaldo vs Actis Seguros (17.30), Anden 938 vs Hierros Campana (18.40), Branca FC vs Carnicería Belén (18.40) y La20 vs Lavadero Mr Wash (19.50).

GOLEADORES

Los máximos artilleros del campeonato en estas diez fechas son: 1) Diego Gómez (Lavadero Mr. Wash), 14 goles; 2) Paulo Espíndola (Lub. El Changuito) y Tomás Gatti (Interacero S.A), 13 goles; 4) Jonathan Boscoso (Anden 938), Facundo Cremón (Rocamora FC), Francisco G. Albornoz (Criscar Premium), Facundo Fernández (Gallego Automotores) y Diego Barrios (Carnicería Belén), 11 goles; 9) Maximiliano Márquez (Inmobiliaria Dacunda) y Nicolás Bravo (La Chancleta de Neymar), 10 goles.