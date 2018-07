La Auténtica Defensa. Edición del viernes, 06/jul/2018 Mundial 2018:

A las 11, Uruguay enfrenta a Francia. Mientras que a las 15, Brasil se medirá con la ascendente Bélgica. Mañana jugarán: Inglaterra vs Suecia y Rusia vs Croacia. Dos días, cuatro partidos. Así serán los Cuartos de Final de la Copa del Mundo "Rusia 2018". Sin embargo, de esos cuatro encuentros, los dos más atractivos se disputarán hoy, dada la disparidad de jerarquías en la que ha quedado dividido el cuadro. A las 11.00 hora argentina, en Nizhny Novgorod, Uruguay se medirá ante Francia con arbitraje del argentino Néstor Pitana. Los Charrúas llegan a esta instancia tras eliminar a la Portugal de Cristiano Ronaldo, mientras que la Selección Gala dio cuenta de la Argentina de Lionel Messi. Será, sin dudas, un choque de estilos: la garra y el sacrificio de Uruguay, contra la juventud y el dinamismo de Francia. La Celeste llega tocada a este encuentro: el delantero Edinson Cavani, autor de los dos goles del triunfo sobre Portugal, padece una lesión muscular que lo ha marginado de los entrenamientos hasta el miércoles inclusive. Ayer, en cambio, se entrenó en soledad y dio señales de haberse recuperado antes de lo previsto. Sin embargo, nadie en Uruguay confirmó ni confirmará hasta instantes antes del partido si podrá jugar. "Lo de Cavani lo dejo ahí, porque ya la información se dio", dijo, enigmático, Oscar Washington Tabárez, el técnico de la selección uruguaya, durante la conferencia de prensa previa al partido. En caso que Cavani sea baja finalmente, su reemplazante será Christian Stuani, atacante de Girona, pequeño club de Cataluña. Entonces, la probable formación Celeste sería con: Fernando Muslera; Martín Cáceres, José María Giménez, Diego Godín, Diego Laxalt; Nahitán Nández, Lucas Torreira, Matías Vecino y Rodrigo Betancur; Luis Suárez y Cavani o Stuani. La performance de Uruguay en el Mundial fue elogiada por el entrenador francés Didier Deschamps: "Están muy bien organizados en la defensa, pero también en lo ofensivo. Son fantásticos en las transiciones. Pasan de defensa a ataque con un estilo vertical de juego. Y hay que tener mucho cuidado en las jugadas de pelota parada, porque han marcado cuatro o cinco goles así. Son un adversario de mucha calidad", resumió el excampeón mundial en 1998. Su equipo tendría un único cambio respecto al triunfo sobre Argentina: Tolisso reemplazaría al suspendido Matuidi. Entonces, los once que entonarán la Marsellesa en el campo de juego serían: Hugo Lloris; Benjamin Pavard, Raphael Varane, Samuel Umititi y Luca Hernández; N´Golo Kanté y Paul Pogba; Kylian Mbappé, Antoine Griezmann y Corentin Tolisso; Olivier Giroud. Posteriormente, a las 15.00 hora argentina, Bélgica rendirá su mayor examen de este Mundial que lo tiene como candidato: enfrentará al pentacampeón Brasil en Kazán, escenario en el que quedó eliminada Argentina. Los europeos llegaron a los Cuartos de Final tras revertir un 0-2 frente a Japón en Octavos, agregando una prueba de carácter a los buenos rendimientos colectivos que había ofrecido en la fase de grupos. Su goleador es Romeo Lukaku, pero detrás tiene a grandes jugadores: Eden Hazard, Kevin De Bruyne, Thomas Meunier y Dries Mertens. Encima, su arquero es de elite: Thibaut Courtois. Por su parte, Brasil viene transitando el camino que le sienta más cómodo: de menor a mayor. Tras un comienzo con dudas (empate ante Suiza y dificultades para quebrar a Costa Rica), el equipo de Tite ha mejorado frente a Serbia y México y es hoy el gran candidato. Neymar es la figura que destaca, pero William, Coutinho y Paulinho son su estandarte. La mala para el Scratch: el lateral derecho Danilo se lesionó y se perderá lo que resta del Mundial (había reemplazado a Dani Alves, que no pudo llegar a Rusia); mientras que Casemiro será baja por acumulación de amarillas. Los Cuartos de Final se completarán mañana con los duelos entre Inglaterra y Suecia (11.00) y Rusia vs Croacia (15.00).

