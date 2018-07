La Auténtica Defensa. Edición del viernes, 06/jul/2018 Fue sancionada por el Congreso:

El titular del Incucai, Alberto Maceira, explicó que la norma sigue el modelo de países líderes en donación, como España, donde no hay listas de espera. Donación De Órganos La nueva ley de trasplantes de órganos y tejidos, conocida como "Ley Justina", que fue sancionada ayer por la Cámara de Diputados, busca cambiar el paradigma sobre la donación de órganos en el país. "Una de las claves será la capacitación del personal, la creación de los servicios de procuración en hospitales de todo el país y tenemos las máximas expectativas, son temas que venimos conversando con autoridades de muchos hospitales y estamos convencidos que hay que cambiar el paradigma", dijo el doctor Alberto Maceira, presidente del Incucai, en declaraciones radiales. El funcionario se mostró contento no sólo por la votación, que fue por unanimidad, sino también por los discursos que expresaron los diputados durante la sesión. Maceira, sin embargo, es cauto a la hora de hablar de expectativas. En la Argentina hay 11.000 personas en lista de espera para recibir un órgano o tejido. Los órganos que tienen más pacientes en espera son la de riñón y la de córneas. "Pero en el país hay 30.000 personas que se realizan diálisis, por lo que la lista de espera de riñón potencialmente puede ser mucho más grande", advirtió. Para poner en contexto la situación de Argentina en cuanto a donación de órganos, Maceira explicó que nuestro país es pionero en trasplantes en América Latina, pero "comparado con Europa, estamos a mitad de tabla. España tiene 47 donantes por millón de habitante, nosotros estamos en 14 dpmh. No vamos a pretender de un día para el otro ser España, pero sí empezar a trabajar para eso. Y esperamos de aquí a uno o dos años superar los 16 o 17 dpmh", agregó. En general, los países líderes en donación de órganos, como España y Croacia –siguió el funcionario- tienen este tipo de ley. "La intención de la ley es que la sociedad tome conciencia de la situación. Y luego en la reglamentación la norma se adapta a la situación de cada país. Esta ley lo que hace es poner el problema sobre la mesa y ponernos a trabajar para que se resuelva. España tardó 20 años en resolver sus listas de espera, y hoy no tiene listas de espera", agregó.



