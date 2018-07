La Auténtica Defensa. Edición del viernes, 06/jul/2018 Sobredosis







Se presenta cuando se toma una cantidad de algo mayor a lo normal o recomendado, a menudo una droga. Una sobredosis puede ocasionar síntomas graves y dañinos o la muerte. Si usted toma demasiada cantidad de algo a propósito, se denomina sobredosis intencional o deliberada. Si la sobredosis sucede por error, se denomina sobredosis accidental. Por ejemplo, un niño pequeño puede accidentalmente tomar un medicamento para el corazón de uso en adultos. Su proveedor de atención médica se puede referir a la sobredosis como una ingestión. Esto quiere decir que usted se tragó algo. Una sobredosis no es lo mismo que una intoxicación, aunque los efectos pueden ser los mismos. La intoxicación ocurre cuando alguien o algo (como el medio ambiente) lo expone a químicos peligrosos, plantas u otras sustancias dañinas sin su conocimiento. Información Una sobredosis puede ser leve, moderada o grave. Los síntomas, el tratamiento y la recuperación dependen de la droga específica involucrada. Se llevará a cabo un examen en la sala de emergencia. Los siguientes exámenes y tratamientos pueden ser necesarios: - Carbón activado - Asistencia respiratoria, incluso oxígeno, tubo de respiración a través de la boca (intubación), y máquina de respiración (ventilador) - Exámenes de sangre y de orina - Radiografías del pecho - TC (tomografía computarizada o imagen avanzada) - ECG (electrocardiograma o rastreo cardíaco) - Líquidos a través de una vena (intravenosos o IV) - Laxantes - Medicamentos para tratar los síntomas, incluso antídotos (si existe alguno) para revertir los efectos de la sobredosis Una sobredosis alta puede ocasionar que una persona deje de respirar y muera si no se trata de inmediato. La persona puede necesitar ser hospitalizada para continuar con el tratamiento. Dependiendo de la droga, o las drogas ingeridas, es posible que varios órganos se vean afectados. Esto puede afectar el pronóstico de la persona y sus probabilidades de supervivencia. Si usted recibe atención médica antes de que se presenten problemas respiratorios graves, tendrá algunas cuantas consecuencias a largo plazo. Probablemente regresará a la normalidad en un día. Sin embargo, una sobredosis puede ser mortal o puede ocasionar daño cerebral permanente si el tratamiento se demora. Referencias Bardsley CH. Opioids. In: Marx JA, Hockberger RS, Walls RM, et al, eds. Rosen´s Emergency Medicine: Concepts and Clinical Practice. 8th ed. Philadelphia, PA: Elsevier Saunders; 2014:chap 162. Kulig K. General approach to the poisoned patient. In: Marx JA, Hockberger RS, Walls RM, et al, eds. Rosen´s Emergency Medicine: Concepts and Clinical Practice. 8th ed. Philadelphia, PA: Elsevier Saunders; 2014:chap 147. Little M. Toxicology emergencies. In: Cameron P, Jelinek G, Kelly A-M, Brown A, Little M, et al, eds. Textbook of Adult Emergency Medicine. 4th ed. Philadelphia, PA: Elsevier Churchill Livingstone; 2015:chap 29.



