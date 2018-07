Fue en la sesión ordinaria del último jueves y a través de un proyecto de la UV Más Campana, que denunció que la mitad del barrio no tiene acceso a agua potable de red. El HCD declaró en Emergencia Sanitaria a Las Praderas, luego de que la bancada de la UV Calixto Dellepiane denunciara que la mitad de los vecinos de ese barrio de la ciudad no tiene acceso al agua potable vía red. Lo que en principio iba a ser una resolución instando al intendente Abella a declarar la emergencia, se terminó convirtiendo a propuesta del bloque del Frente Renovador y con el aval de Cambiemos en una ordenanza que faculta al Ejecutivo a destinar partidas para completar el tendido de la conexión de agua potable en todo el barrio. Vecinos de Las Praderas acompañaron la sesión de este último jueves, les recordaron a los concejales su necesidad y celebraron con aplausos la sanción de la emergencia. "El 50 por ciento de Las Praderas no cuenta con acceso al agua potable por red", aseguró Axel Cantlon a la hora de justificar la necesidad y urgencia del proyecto, que fue votado sobre tablas. Denunció que los vecinos incluidos en ese porcentaje reciban agua "como en la época de la colonia": a través del camión regador municipal, que les llena un tanque de 200 litros cada tres días. "¿Quién puede estar de acuerdo con un derecho tan fundamental?", preguntó la concejal Soledad Calle cuando confirmó que su bloque se sumaría a la iniciativa. No obstante, criticó que el proyecto no haya sido puesto a circular entre las bancadas con anterioridad a su votación. Por su parte, Cambiemos no presentó objeciones: Carlos Cazador anunció rápidamente que su bancada se sumaría a la declaración de la emergencia, pero pidió que el artículo 2 -que solicitaba "suspender" todas las obras menos urgentes para destinar fondos a los trabajos en el barrio - sea modificado, debido a que ninguna obra en ejecución puede ser paralizada. Los demás bloques políticos accedieron a su recomendación. Rubén Palavecino, uno de los vecinos de La Praderas presente en la noche del jueves en el HCD, habló con La Auténtica Defensa sobre el estado del barrio. "La mitad del barrio tiene agua y la otra mitad, la del fondo, no, se la llevan con el regador. Entonces, la gente tiene que salir afuera llueva, haga frío, a buscar el agua con un tacho, y eso es inhumano", relató el vecino a este medio. También cuestionó que los trabajos de asfaltado iniciados por la gestión de Abella no se hayan extendido hacia la parte posterior del barrio. "No sé si lo hicieron para no gastar, pero no han hecho nada en esa parte. Ni una obra", manifestó.

Celeste Palavecino asumió una banca en la UV Calixto Dellepiane por la licencia de Rosa Funes. La concejal, representante de Las Praderas, celebró la sanción de la Emergencia Sanitaria en su barrio. "El riesgo a la salud de los niños, mujeres y hombres que habitan la parte del barrio que carece de acceso al agua potable es muy grave", señaló. "Desde hace varios años venimos reclamando por la extensión de la red de agua potable a todos estos vecinos del barrio Las Praderas, y que hasta la fecha no ha sido aprobado ni anunciado por el Departamento Ejecutivo", aseguró. La edil también criticó a la empresa ABSA, que "viene aumentando en forma catastrófica las tarifas a los usuarios, pero nunca invierte dinero en la extensión de la red de agua potable a los vecinos que carecen de acceso". "Es imprescindible pedir al Municipio de Campana que intervenga en forma urgente para realizar la implementación del servicio de agua potable a los vecinos sin acceso", expresó Palavecino. "La Municipalidad viene gastando millonarios recursos en embellecer la avenida Rocca, que puede quedar muy bonita, pero no es prioritario comparado con la necesidad que están pasando los vecinos del barrio Las Praderas que les llevan el agua en el regador", concluyó la flamante edil.

