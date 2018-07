El hombre que lo tenía amenazado está preso en la cárcel de nuestra ciudad por la causa que investiga el asesinato de Antonio Fernández y en la que Ruiz era testigo. El crimen de Sebastián Ruiz, el joven que el miércoles salió en bicicleta de su casa de San Cayetano y, 20 minutos después, fue arrojado desde el interior de un auto con un tiro en el pecho, podría estar vinculado al asesinato de Antonio Fernández, hijo del concejal Ramón Fernández, integrante del HCD de Zárate. Según trascendió, el hombre que lo tenía amenazado a Ruiz, identificado como Daniel "Chuqui" Albarracín, se encuentra detenido desde el 16 de junio en el penal de Campana por la muerte de Fernández. Ruiz era testigo en esa causa. Su mamá dialogó con el canal de noticias TN y señaló que "Albarracín lo estaba molestando". Además, reconoció que su hijo "consumía". Por su parte, una de las hermanas de Ruiz brindó más precisiones de la relación entre su fallecido hermano y el sospechoso de mandarlo a matar. "Nosotros sabíamos que mi hermano estaba metido con gente pesada y que no podía salir porque estaba amenazado", contó la joven. "Él les había contado a mis hermanas más chicas por Facebook que el tal ‘Chuqui’ estaba preso por el hecho en el que mataron al hijo de un concejal de Zárate. Él vendía y mi hermano estaba atado, porque si no hacía las cosas, no tenía lo que necesitaba", relató. Ruiz fue arrojado del interior de un auto -señalado por testigos como un Renault Clío color gris- y abandonado cerca de la puerta de su casa. Había salido minutos antes en bicicleta y regresaba malherido con un disparo de bala con entrada por el pecho y salida por la espalda. De acuerdo al relato de la hermana, en el Hospital Municipal San José pudieron estabilizarlo, pero debido a los daños sufridos en uno de sus pulmones, terminó perdiendo la vida más tarde.



El homicidio de Sebastián Ruiz podría estar relacionado con el del hijo del concejal zarateño

