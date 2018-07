Cooperativismo: la alternativa cajoneada

El ex Diputado Nacional Héctor Polino se presentó en Campana y dialogó con los vecinos que colmaron el auditorio del Banco Credicoop. "El cooperativismo pone el capital al servicio de las personas, y no a las personas al servicio del capital", recordó el titular de la fundación Consumidores Libres. Diputado Nacional por tres periodos consecutivos (1993-2005) y fundador de Consumidores Libres, Héctor Polino se presentó ayer en la sede del Banco Credicoop de nuestra ciudad donde disertó sobre "La economía social como alternativa a la crisis actual", además de abordar temas tales como inflación y costo de vida, entre otros. "El movimiento cooperativo –dijo Polino anoche el auditorio del Banco Credicoop colmado de vecinos de Campana y Zárate- es un movimiento de transformación social que pone al capital al servicio de las personas, y no a las personas al servicio del capital como el sistema económico imperante propone". A lo largo de su charla, Polino desarrolló la importancia del movimiento mutualista en el desarrollo de la Argentina a lo largo del siglo 20, y manifestó la "necesidad imperiosa" de promover el cooperativismo y mutualismo escolar: "Hablo de una nueva herramienta pedagógica para formar a la niñez y a la juventud argentina en la práctica de nuevos valores, nuevos comportamientos democráticos y superadores a los actuales, que claramente están en crisis". Polino recordó el rol del cooperativismo, fundamentalmente, en el interior del país: "A través del cooperativisimo, hoy los pueblos y ciudades del interior tienen agua potable, desagües cloacales, energía eléctrica, gas natural… hablo de lugares donde no se hizo presente ni el Estado, ni el capital de riesgo, de carácter lucrativo", señaló Polino y recordó que el 90% de la electrificación rural de la Argentina es obra de las cooperativas, y que el 20% de las exportaciones agropecuarias se realizan a través de esas entidades. El ex diputado se lamentó también por las manifiestas trabas intencionales al desarrollo de las Cajas Cooperativas de Crédito. "Es una ley de mi autoría, que aprobó el Congreso Nacional en el año 2003, y que lamentablemente por las reglamentaciones impuestas desde el Banco Central, prácticamente ha impedido el resurgimiento de estas entidades de la economía social que buscan poner al capital al servicio de la producción y el trabajo", dijo Polino, quien señaló que la desarticulación de estas entidades de manera manifiesta tuvo lugar en el gobierno militar de 1973. "Estoy seguro que si estas entidades se pusieran en marcha, hablo de la Ley de Cajas de Crédito Cooperativo, se podría canalizar buena parte de los ahorros del país y de la producción argentina. Entonces, no necesitaríamos de los grandes bancos extranjeros, ni tampoco de la ayuda (entre comillas) externa para poder llevar a cabo los emprendimientos que el país necesita. En la medida que desarrollemos este sector de la economía social, vamos a mejorar las condiciones económicas y sociales de la inmensa mayoría del pueblo argentino", concluyó Polino.

Cooperativismo: la alternativa cajoneada

