Colella, indignado con los concejales de Cambiemos

"Le dieron la espalda a niños y adolescentes", dijo el concejal del FR-PJ, luego que el jueves, la bancada oficialista se negara a tratar una resolución en repudio a la distritalización de los E.O.E. Además, recordó una encuesta de la UNLU difundida recientemente: más de la mitad de los adolescentes en Campana se emborrachan entre una y tres veces al mes. En la última sesión del Honorable Concejo Deliberante ingresó un proyecto de resolución mediante el cual se repudiaba los cambios en los Equipos de Orientación Escolar (EOE), y la bancada oficialista rechazó su tratamiento. "Fueron los concejales de Cambiemos quienes le dieron la espalda a niños y adolescentes en edad escolar siguiendo el lineamiento de la gobernadora Vidal" sostuvo el concejal del Frente Renovador – PJ, Marco Colella al respecto. "Con la actual Resolución provincial 1736/18 lo que se busca es efectuar una flexibilización laboral, pone en riesgo el trabajo de muchos profesionales de los Equipos de Orientación Escolar, ya que los saca de la órbita en la cual funcionan" explicó Colella y agregó "se habla también de la posibilidad de que los profesionales trabajen a través de un monotributo y no bajo relación de dependencia con el Estado como lo venían haciendo hasta ahora". ALCOHOL Y DROGAS "Pero más allá de la precarización laboral –dijo Colella- lo que es más importante aún es que se desmantela una herramienta estratégica para la contención de nuestros chicos. Creemos que la situación social que hoy vive la ciudad de Campana y la provincia de Buenos Aires es pareja en los distintos distritos que la componen. Por eso creemos que todas las escuelas deberían contar con estos equipos por la creciente problemática social y los distintos problemas que están siendo foco de conflictos en la sociedad que son detectados en las escuelas". En sentido, Colella recordó: "En los últimos días hubo una charla en la que participó el SEDRONAR, en un trabajo conjunto que se realizó con la UNLu y el Municipio en el que se informa que el 53% de los encuestados, chicos de nuestra ciudad de entre 14 y 17 años, consumen alcohol y se emborrachan por lo menos entre una y tres veces al mes. El 7% de estos chicos consumieron y probaron alguna vez cocaína; un dato aún más alarmante es que el 39,2% de estos chicos consumen alcohol o droga estando solos, o sea que no es un problema de consumo social". "Es más –continuó- los jóvenes y adolescentes eligen realizar el consumo en soledad, porque más del 35% lo hace por problemas personales, problemas con su familia, sus amigos o problemas anímicos. Esto implica que esta problemática detectada dentro de las escuelas necesitan del trabajo de estos profesionales". "Entonces, no cabe duda que es muy necesario no desmembrar sino fortalecer estos Equipos de Orientación Escolar que tienen que estar dentro de las escuelas cubriendo esta fuerte demanda que tienen los chicos. Esta resolución provincial golpea fuertemente a dos sectores, uno es el laboral donde esta flexibilizando y reduciendo la capacidad laboral de profesionales y el otro, que aún es más importante, es el sector de niños y adolescentes en situación de vulnerabilidad" concluyó el concejal del FR-PJ, Marco Colella.

