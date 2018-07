P U B L I C







Hace un tiempo algunos índices alimentaban engañosamente la ilusión de que la economía argentina comenzaba a recuperarse. Inmediatamente se escucharon voces que desde el gobierno anunciaban la buena nueva. El presidente Mauricio Macri dijo que "lo peor ya pasó" y para no ser menos la vicepresidenta Gabriela Michetti anunciaba que ya se podía ver "la luz al final del túnel". El problema fue que por miopía ideológica o enceguecida por la luz que veía no llegó a comprender que lo que brillaba al final del horroroso túnel era en realidad la famosa y temida luz mala también conocida como FMI. La política económica de Cambiemos quedó clara desde que asumió el gobierno, crear las mejores condiciones para atraer a los grandes grupos económicos extranjeros para que inviertan en la producción de nuestro país, los bautizados "brotes verdes". Es así que eliminaron toda traba a la entrada y salida de capitales, bajaron o directamente eliminaron las retenciones a la minería y al "campo", aumentaron sideralmente las tarifas de los servicios públicos para hacer altamente rentable al sector energético y bajaron en términos reales los costos laborales. Aprovechando el bajo nivel de deuda que les dejó el gobierno anterior, se financió la necesidad de dólares producto de que entran al país mucho menos dólares de los que salen, fundamentalmente por la fuga de capitales, con nueva deuda hasta que llegaran las inversiones productivas. Como era de esperar, las únicas inversiones que llegaron fueron a la especulación financiera y no al sector productivo, la duda para ese entonces era ver hasta cuando nos seguían prestando, es decir hasta que momento la Argentina era medianamente confiable. Ese temido día llegó mucho antes que lo previsto por el propio gobierno que tuvo que recurrir desesperadamente al FMI. Tal como lo demuestra nuestra historia, cada vez que desembarca el Fondo empeora la situación de la mayoría de nuestro pueblo y esto se empieza a verificar, sobre todo en los sectores más vulnerables que se encuentran en una situación límite con las previsibles consecuencias que esto genera. No es fácil convencer a extraños a invertir en la Argentina cuando la plata que unos cuantos argentinos tienen en el exterior es mayor que lo que nuestra nación debe e incluso muchos integrantes del actual gobierno no los repatrían por no confiar en nuestro país tal como lo confesó el ex-ministro Aranguren. Ante esta situación desesperante para muchísimos ciudadanos cuyo número aumenta día a día, a la diputada Elisa Carrió se le ocurrió pedirle a la clase media que siga dando propinas y pagando changas. Para colmo cuando quiso explicar su propuesta en la Cámara de Diputados incurrió en unos de sus habituales fallidos y dijo "Quiero aclarar cuando dije que era necesario que se mantengan propinas y coimas". Su inconsciente la traicionó una vez más. Esta señora que se jacta de conocer a los pobres, algo que seguramente es cierto, debe saber que con conocerlos no alcanza, hay que mejorarles sus vidas. Por el contrario, Lilita demuestra un enorme desprecio de clase que les niega el derecho de recibir un salario digno y no tener que depender de la degradante beneficencia de los que tienen.

La luz al final del túnel

Por José Abel Perdomo

