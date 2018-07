Berta Chudnobsky

Ayer, 6 de julio fue el día de Campana. Pero también de mi Córdoba natal… mantengo algo de la tonada, soy una enamorada del otoño cordobés y me encantan su historia y su geografía. Por eso pensé en presentarles hoy esta receta de los tradicionales alfajorcitos cordobeses, rellenos con dulce de leche, a los que llamamos Colaciones. Tienen la característica de estar bien sequitos por fuera pero con mucho dulce de leche por dentro. Ideales para una merienda invernal en este fin de semana largo. ¡Que los disfruten!. INGREDIENTES - 100 grs. de harina común - 20 grs. de fécula de maíz - 1 cucharadita de polvo para hornear - 4 yemas - 20 grs. de azúcar - 1 cucharada de agua - 1/4 kg. de dulce de leche repostero Para el glaseado - 200 grs. de azúcar impalpable - 1 o 2 cucharadas de agua caliente PREPARACION Precalentar el horno a 180-200 C (moderado-fuerte). Forrar una placa para horno con papel manteca. Reservar. Tamizar todos los ingredientes secos: harina, maicena y polvo para hornear. Formar una corona y colocar las yemas, el azúcar y el agua en el centro. Ir integrando bien los ingredientes, haciendo una masa bien homogénea y suave. Tapar la masa y dejarla reposar por media hora. Estirar la masa con un palote sobre una superficie enharinada, de más o menos 3 a 4 mm. de espesor. Cortar con corta pasta, círculos de 5 cm., y estirarlos dándole una forma un poco más ovalada. Colocarlos en la placa para horno y pincharlas con un tenedor para que no se inflen. Llevarlas al horno por 5 a 10 minutos hasta que estén levemente doraditas. Dejar enfriar. Una vez frías, untar una cucharada abundante de dulce de leche sobre cada tapita. Reservar. Para el glasé: Mezclar el azúcar con el agua y batir bien con un batidor o cuchara hasta que quede una mezcla bien lisa y de color blanco. Con una cuchara cubrir las tapitas, dejando que chorree el excedente. Dejar que se asiente el glasé y se seque bien.



La cocina de la abuela Berta:

Colaciones

Por Berta Chudnobsky

