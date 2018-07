La Auténtica Defensa. Edición del sábado, 07/jul/2018 Nacional B:

HOY, NUEVO AMISTOSO Luego de medirse con el Selectivo de Vélez Sarsfield el pasado miércoles, Villa Dálmine disputará hoy por la mañana su segundo amistoso de pretemporada: será cuando se enfrente como visitante frente a Midland, equipo que milita en la Primera C y que recientemente incorporó a préstamo al delantero juvenil Germán Águila. Aunque recién esté iniciado su pretemporada, el Violeta necesita sumar minutos de fútbol de manera urgente dado que el martes 17 enfrentará a UAI Urquiza por la primera ronda de Copa Argentina (el encuentro se jugará en cancha de Chacarita desde las 22 horas). El punta había sido titular en el amistoso frente al Selectivo de Vélez Sarsfield, pero todavía no había firmado contrato. Se suma al Violeta después de haber sido figura en Defensores de Pronunciamiento, en el Torneo Federal A. Camino a cerrar su plantel, Villa Dálmine oficializó ayer la incorporación del delantero Marcelo Estigarribia, quien el pasado miércoles había sido titular en el amistoso que el Violeta disputó frente al Selectivo de Vélez Sarsfield. Se trata de un atacante de 23 años nacido en Villaguay (provincia de Entre Ríos) que en las últimas dos temporadas se destacó en Defensores de Pronunciamiento en el Torneo Federal A. "El delantero fue una de las figuras del equipo dirigido por Hernán Orcellet, haciendo jugar, convirtiendo goles y conectándose de gran manera con (el nigeriano) Félix Orode", lo destaca el sitio SoloAscenso.com en la nota que informa su salida del equipo entrerriano. En estas dos últimas temporadas convirtió 16 goles que fueron claves para que su equipo se pudiera afianzar en la categoría (además, también le marcó a Douglas Haig en duelo por Copa Argentina). Tras su reciente participación en el Depro, los últimos meses estuvo a préstamo en el Club Gualeguay que participa de la Liga de Villaguay, donde disputó 9 partidos y convirtió 15 goles. Estigarribia es hoy uno de los cuatro delanteros naturales con los que cuenta Felipe De la Riva. Los otros tres son Martín Comachi (ex Unión de Sunchales) y los juveniles Francisco Nouet y Gastón Martiré, dado que Germán Águila fue cedido a préstamo a Midland tras firmar contrato profesional (ver aparte). Por esta escasez de delanteros naturales no sorprendería que llegue otro jugador de esas características ni que el entrenador Violeta busque alternativas en el plantel. De hecho, ante Vélez Sarsfield, David Gallardo jugó como punta por afuera, mientras que "el Mago" Emanuel Molina, quien firmó el jueves, también puede moverse como mediapunta.

Con nuevos colores. Tras la firma del contrato, el atacante de 23 años posó con la camiseta de Villa Dálmine en las oficinas de Mitre y Puccini. GERMÁN ÁGUILA FIRMÓ CONTRATO PROFESIONAL, PERO SEGUIRÁ SU CARRERA EN MIDLAND El juvenil fue cedido a préstamo. El delantero juvenil Germán Águila firmó ayer su primer contrato profesional con Villa Dálmine. El vínculo es por dos años y el primero de ellos lo tendrá jugando en Midland, equipo de la Primera C al que será cedido el atacante. Surgido de las divisiones inferiores del Violeta, el joven de 20 años jugó la pasada temporada en Puerto Nuevo (6 goles en el primer semestre) y Argentino de Merlo (7 goles en el segundo semestre), siempre a préstamo. Para el inicio de esta pretemporada regresó a Villa Dálmine y comenzó a entrenar bajo las órdenes del cuerpo técnico de Felipe De la Riva, aunque en busca de mayores oportunidades para seguir desarrollándose su futuro estará en el Funebrero de Libertad, conjunto que buscará el ascenso a la Primera B Metropolitana.

