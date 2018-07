Primera, Tercera y Cuarta División tendrán actividad el domingo. En tanto, Quinta División y el Torneo Femenino disputarán una doble fecha con partidos sábado y lunes. Toda la programación.

La continuidad de los campeonatos organizados por la Liga Campanense de Fútbol marca que este fin de semana largo habrá mucha actividad, aprovechando el feriado del lunes 9 de julio. Así, mientras Primera, Tercera y Cuarta División jugarán el domingo tal como lo hacen habitualmente, el torneo de Quinta División y el de Fútbol Femenino disputarán una doble fecha, con partidos el sábado y también el lunes.

FÚTBOL MAYOR

En cuanto al Torneo Oficial, los líderes de Primera División tendrán compromisos de dificultad en la sexta fecha que se jugará el domingo: Atlético Las Campana se enfrentará con Otamendi FC (que perdió su invicto el pasado domingo), mientras que Defensores de La Esperanza chocará con Deportivo San Felipe, que llega a este encuentro tras golear 5-1 a Lechuga FC.

La programación completa para mañana domingo es la siguiente:

-La Josefa vs Mega Juniors. A las 9.00, Cuarta División; a las 10.15, Tercera División; y a las 11.30, Primera División. En cancha de Lechuga.

-Atlético Las Praderas vs Real San Jacinto. A las 9.00, Cuarta División; a las 10.15, Tercera División; y a las 11.30, Primera División. En cancha de Otamendi.

-Atlético Las Campanas vs Otamendi. A las 9.00, Cuarta División; a las 10.15, Tercera División; y a las 11.30, Primera División. En cancha de Las Campanas.

-Defensores de La Esperanza vs Deportivo San Felipe. A las 13.45, Cuarta División; a las 15.00, Tercera División; y a las 16.15, Primera División. En cancha de Lechuga.

-El Junior vs Juventud Unida. A las 13.45, Cuarta División; a las 15.00, Tercera División; y a las 16.15, Primera División. En cancha de Otamendi.

-Desamparados vs Leones Azules. A las 13.45, Cuarta División; a las 15.00, Tercera División; y a las 16.15, Primera División. En cancha de Las Campanas.

Queda libre: Lechuga FC.

QUINTA DIVISIÓN

Hoy sábado se disputará la cuarta fecha del campeonato de Quinta División que, por el momento, tiene un único líder: Atlético Las Praderas ganó sus tres compromisos y es puntero con 9 unidades.

La programación para la jornada de hoy en cancha de Lechuga es la siguiente: Otamendi FC vs El Junior (10.00), Leones Azules vs Juventud Unida (11.10), Defensores de La Esperanza vs Mega Juniors "B" (12.20), Deportivo San Felipe vs Mega Juniors "A" (13.30), Desamparados FC vs La Josefa (14.40) y Atlético Las Praderas vs Lechuga FC (15.50). Libre: Real San Jacinto.

En tanto, la sexta fecha se disputará el lunes 9 en cancha de Las Campanas con la siguiente programación: Atlético Las Praderas vs La Josefa (10.00), Deportivo San Felipe vs Desamparados FC (11.10), El Junior vs Lechuga FC (12.20), Mega Juniors "B" vs Leones Azules (13.30), Juventud Unida vs Mega Juniors "A" (14.40) y Otamendi vs Real San Jacinto (15.50). Libre: Defensores de La Esperanza.

TORNEO FEMENINO

El campeonato de fútbol femenino de la Liga Campanense tiene como único líder a Juventud Unida, que ganó sus dos partidos y suma seis puntos. Este fin de semana se disputará una doble fecha. Hoy sábado en cancha de Del Pino se jugará la tercera con la siguiente programación: Defensores de La Esperanza vs La Josefa (11.00), Otamendi FC vs Mega Juniors (12.10), Lechuga "B" vs Leones Azules (13.20) y Desamparados FC vs Juventud Unida (14.30).

En tanto, el lunes se desarrollará la cuarta jornada, nuevamente en cancha de Del Pino y con los siguientes encuentros: Lechuga "B" vs Juventud Unida (11.00), Desamparados FC vs La Josefa (12.10), Lechuga "A" vs Otamendi (13.20) y Defensores de La Esperanza vs Mega Juniors (14.30).