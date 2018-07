Los Galos vencieron 2-0 a Uruguay, mientras que los Rojos superaron 2-1 a Brasil. Hoy se definen los otros semifinalistas: juegan Inglaterra vs Suecia y Rusia vs Croacia. Perú en fase de grupos; Argentina y Colombia en Octavos de Final; y Uruguay y Brasil en Cuartos de Final. Cada uno con sus matices, las selecciones sudamericanas se despidieron todas ya de la Copa del Mundo "Rusia 2018". La contracara es Europa, que con seis selecciones en carrera ya tiene asegurado un nuevo título Mundial, el cuarto consecutivo (Italia en 2006; España en 2010; y Alemania en 2014). Ayer, Francia terminó con el sueño de Uruguay al superarlo por 2 a 0. El defensor Raphael Varane abrió el marcador con un cabezazo a pelota parada a los 40 minutos de la primera parte, mientras que Antoine Griezmann anotó el segundo tanto a los 16 del ST con un disparo desde fuera del área que contó con la complicidad del arquero Fernando Muslera. Uruguay, disminuida por la bajade Edinson Cavani (lesionado en los Octavos, intentó dar batalla y cuando parecía que empezaba a empujar a Francia contra su área en busca del empate, recibió un duro cachetazo con el 2-0 tras el fallo de Muslera. Por su parte, Brasil perdió 2-1 con Bélgica, que aprovechó también una pelota parada para abrir el marcador: cabezazo de Kompany y gol en contra de Fernandinho a los 13 minutos de la primera parte. Luego, a los 31, Lukaku condujo el contragolpe y Kevin De Bruyne liquidó con un latigazo cruzado inatajable para Allison. En la segunda mitad, Brasil creció y llegó al descuento a los 30 minutos gracias a un cabezazo de Renato Augusto. Sin embargo, los Diablos Rojos resistieron y, de esa manera, se clasificaron a semifinales, instancia en la que se medirán con Francia el próximo martes a las 15.00 en San Petersburgo. En tanto, hoy se definirán los otros dos semifinalistas: a las 11.00 se enfrentarán Inglaterra vs Suecia en Samara, mientras que a las 15.00 lo harán Rusia vs Croacia en Sochi. Los ganadores de estos duelos se verán las caras en semifinales el próximo miércoles a las 15.00 en Moscú.

TUVO REVANCHA EN RUSIA. TRAS PERDER EN CUARTOS DE FINAL FRENTE A ARGENTINA EN EL MUNDIAL DE BRASIL 2014, ESTA VEZ BÉLGICA PUDO AVANZAR A SEMIFINALES TRAS DERROTA A BRASIL POR 2 A 1.



Mundial 2018:

Francia y Bélgica avanzaron a semifinales y aseguraron un campeón europeo

