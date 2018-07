P U B L I C



1. Sufre de un trastorno de personalidad, del que la adicción es un síntoma. 2. No acepta ser adicto. No reconoce que necesita ayuda. Niega sus problemas. 3. Vive en una su –cultura entre otros drogadictos (usa un lenguaje típico para comunicarse) 4. Es una persona de inteligencia promedio o más (en su mayoría) 5. Tiene conflictos con la autoridad. La rechaza 6. Es egocéntrico e individualista. No se preocupa por los demás (él es el sol y los demás giran alrededor de el) 7. Distingue entre el bien y el mal, no es un loco, pero cuando actúa lo hace mal. 8. Tiene pobres controles internos 9. Es inconsciente. No persevera. Empieza las cosas y no las termina. No tolera la rutina. 10. Vive el presente. Es un niño. Quiere las cosas cuando las pide y no puede esperar. 11. No planifica en base a la realidad que tiene (se casa sin tener trabajo, compra carro nuevo aunque no tenga con que pagarlo). 12. Es manipulador, quiere siempre salirse con la suya. Quiere las cosas como y cuando él dice. 13. Es inmaduro, ansioso, inseguro. 14. Le gusta vestir y calzar bien aunque o trabaje. 15. No aprende de sus experiencias, ni de las de los demás 16. Es irresponsable en grado óptimo, difícil de manejar. Quiere un carro y se lo roba (la persona normal planifica, economiza, hace prestamos y los paga) 17. Tiene nivel de frustraciones y tolerancia baja. 18. Su autoestima es muy baja. 19. Carece de introspección (Los demás tienen la culpa de los que sucede) 20. Es vago. No le gusta trabajar. Le gusta la vida fácil. No esta dispuesto a sacrificarse. 21. Manifiesta una constante inestabilidad en el trabajo. Cambia mucha. 22. Carece de remordimiento y sentido de culpa. A veces siente arrepentimiento pero no le dura mucho.



Características de una persona adicta

