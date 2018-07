Una sorpresiva medida de fuerza docente paralizó la actividad escolar en pleno viernes

ASAMBLEAS EN LAS ESCUELAS A 75 días de la última convocatoria oficial a paritaria, el Frente de Unidad Docente Bonaerense (FUDB) convocó a la realización de asambleas de todas las escuelas de la provincia de Buenos Aires los próximos 10 y 11 de julio. Allí, los docentes definirán la continuidad del plan de acción, "en el marco de una inflación creciente que genera una acelerada pérdida del poder adquisitivo del salario y deterioro en las condiciones de vida de los docentes bonaerenses", de acuerdo a lo precisado por el FUDB en un comunicado. En el texto, denunciaron además "la profundización de la política de ajuste implementada por el Gobierno se expresa en precarización laboral, persecuciones e intimidaciones a directores y supervisores, decisiones unilaterales del Gobierno y eliminación de ámbitos de participación gremial". El FUDB también cuestionó una "infraestructura escolar deficiente, comedores escolares insuficientes en cupos y calidad alimentaria, jubilaciones de oficio e intento de desfinanciación del IPS, traspaso de los Equipos de Orientación Escolar de las escuelas al distrito, reducción de horas en Educación Técnica y transferencia de los Centros de Formación Profesional al Ministerio de Trabajo". Fue por el no cobro de los salarios correspondientes a junio, que empezaron a depositarse cuando la protesta ya se había generalizado en toda la provincia. La Gobernación habló de un error técnico en el sistema del Bapro y apuntó contra los gremios. Un sorpresivo paro docente paralizó el viernes al mediodía la actividad en los jardines y escuelas de toda la provincia. ¿El motivo? La falta de cobro de los sueldos de junio, prevista para el quinto día hábil de este mes, y que recién comenzó a regularizarse cuando la medida de fuerza había sido desplegada. Sin embargo, sobre el cierre de la jornada, todavía había docentes que no tenían a disposición el dinero a pesar de que figuraba en el sistema. Otros vieron depositado solo parte de su salario habitual. El impacto de la medida de fuerza, convocada por los sindicatos nucleados en el Frente de Unidad Docente Bonaerense (FUDB), llegó incluso a cerrar varios establecimientos, lo que revela que en esta oportunidad hasta personal directivo se plegó a la protesta. El cese de servicios tomó desprevenidos a las familias de los alumnos, que no esperaban tener a sus chicos en casa ese día. "Ha sido un día de mucho caos", ilustró la secretaria general de SUTEBA Campana, Lía Fernández, en diálogo con La Auténtica Defensa. "A partir del mediodía, se definió una retención de servicios para todos los docentes por la falta de pago de los sueldos en tiempo y forma, porque eran las 12 del mediodía y todavía no figuraban en el recibo de haberes en el sistema", precisó la gremialista. "En las primeras horas de la mañana, SUTEBA se comunicó con la Dirección General de Escuelas. En un principio, la respuesta era que había un problema en el sistema del Banco Provincia. Pero la solución no llegó nunca, se esperó un tiempo prudencial y a las 11 de la mañana se definió la retención de servicios a partir de las 12. Como fue evidente, se han cerrado todas las escuelas en el turno tarde y noche", precisó. Trabajadores de la educación que se desempeñan en diversos establecimientos de la ciudad reflejaron el efecto de la protesta. "Llegué a la escuela y estaba casi desolada. No puedo explicar la cantidad de caras preocupadas ni poner en palabras la angustia que tenían mis colegas", publicó una docente de la Escuela 17 del barrio Siderca en su cuenta de Facebook. "De verdad no sabíamos cómo dar la clase entre la mezcla de sensaciones que teníamos", agregó. Una colega suya de la Escuela Media 2 relató que se pusieron de acuerdo entre los docentes para avisarles a los alumnos que se retiraran o directamente no corrieran a clases. "Fue todo muy rápido, pero hubo un gran acatamiento de la medida", afirmó. De hecho, en el caso de la Media 2, las puertas siguieron abiertas porque hubo estudiantes que no se pudieron retirar. Escuelas más alejadas del centro también se vieron afectadas por la huelga. Por ejemplo, la Nº27 del barrio Las Acacias detuvo por completo sus actividades. Por su parte, docentes sindicalizados se encargaron de visibilizar la situación: en la puerta del Banco Provincia y también del Consejo Escolar, pegaron carteles exigiendo la regularización del pago de salarios. Según trascendió, el dinero que aún falta cobrar será depositado el día 11 de julio. "Si no están abonados los sueldos como corresponden, seguramente", respondió Lía Fernández al ser consultada sobre la chance de que el paro se reiniciara este martes. "Esto es un nuevo destrato de la gobernadora hacia todos los trabajadores de las escuelas, y en especial hacia los docentes, porque no hay explicación. Además, se da en el marco de una persecución constante que hace la gestión del director general de Escuelas Sánchez Zinny hacia los docentes, los directores e inspectores que toman medidas de fuerza reclamando un paritaria que la gobernadora no convoca hace más de 76 días", expresó. VERSIÓN OFICIAL La Gobernación señaló que un error en los sistemas informáticos del Banco Provincia fue lo que ocasionó la demora en los depósitos y embistió contra los gremios docentes por haber decidido cesar la jornada escolar. El director provincial de Consejos Escolares, Marcelo Di Mario, comentó al diario El Día que "apenas unos minutos después de las 8 de la mañana, cuando los primeros docentes fueron a los cajeros y no pudieron cobrar a raíz del problema técnico que tuvo el Banco Provincia, los gremios iniciaron una campaña feroz de desinformación, hicieron terrorismo informativo, inventaron cosas y llamaron a una retención de tareas con una rapidez inusitada. Fue todo muy extraño", enfatizó. En tanto, el presidente del Banco Provincia, Juan Curutchet, anticipó que iniciaron una investigación. "Nos llama la atención que se haya generado una acción de este tipo cuando los salarios fueron efectivizados dentro del horario de atención bancaria. Nos preguntamos si hay alguna conexión entre la utilización política del tema y los motivos del inconveniente que se registró en el funcionamiento informático", apuntó. Y adelantó que se dispuso abrir "una investigación interna para determinar cuál fue el inconveniente en el depósito de los sueldos".

"SEÑORA GOBERNADORA, LOS SUELDOS SE PAGAN EN TIEMPO Y FORMA", REZA EL CARTEL PEGADO EL VIERNES EN EL INGRESO AL VIEJO JARDÍN DE INFANTES 901, DONDE HOY FUNCIONA CONSEJO ESCOLAR. "DICEN PREOCUPARSE POR LOS JÓVENES Y LA DROGA, PERO VOTAN EN CONTRA" La titular de SUTEBA Campana, Lía Fernández, manifestó su inconformidad con el voto negativo de Cambiemos al rechazo de la resolución que modificó la forma de trabajo de los Equipos de Orientación Escolar (EOE). "En el día de ayer (jueves), fuimos al Concejo Deliberante a acompañar la sesión para escuchar el debate sobre el proyecto de rechazo a la Resolución 1736 que habla de una redistribución y un ajuste en los equipos de orientación, y tuvimos la mala experiencia de ver cómo nuestros representantes, los concejales del oficialismo, votaban en contra de ese rechazo", expresó. La sindicalista lamentó que el bloque oficialista, que dice tener "preocupación sobre la droga, el cuidado de los adolescentes y de las mujeres, al momento de votar a favor de los equipos de orientación necesarios en las escuelas públicas, votan en contra".



Una sorpresiva medida de fuerza docente paralizó la actividad escolar en pleno viernes

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: