Concejales peronistas repudiaron la situación vivida el viernes por los docentes de nuestra ciudad y gran parte de la Provincia, a quienes no les depositaron sus sueldos. Aseguraron que la situación también alcanza a los auxiliares de las escuelas, y se solidarizaron con los Equipos de Orientación Escolar ante el rechazo del oficialismo en la última sesión del HCD. El reclamo de los docentes y las medidas del Gobierno Provincial escribieron un nuevo capítulo y generaron cuestionamientos y repudio por parte de distintos sectores de la sociedad, esta vez por la falta de cobro del salario, que sorprendió a los trabajadores de la educación el pasado viernes, al momento de intentar retirar su remuneración (ver página 6). Para los integrantes del bloque de Concejales del PJ-Unidad Ciudadana no se trata de un hecho aislado, ni mucho menos de una casualidad. "Como dijimos anteriormente, este Gobierno le ha declarado la guerra a los educadores. Y lo que el Gobierno le hace a los docentes, se lo está haciendo a nuestros hijos", aseguró la Concejal Romina Carrizo. Pero la edil destacó un hecho previo, que tuvo lugar en la última sesión del HCD, donde Cambiemos rechazó el tratamiento de la situación de los EOE (equipos de orientación escolar), cuya continuidad sufriría modificaciones. "La reestructuración y hasta eliminación de los EOE forma parte de algunos de los claros avances de Vidal hacia el desmantelamiento del sistema educativo bonaerense. Pese a ello, el intendente y sus concejales prefieren proteger a la Gobernadora antes de defender el trabajo de los y las campanenses, los derechos de los niños, niñas y adolescentes de nuestra Ciudad. En un contexto social muy conflictivo, donde los chicos se ven afectados y esto influye en el aprendizaje, el desmantelamiento de los equipos de orientación deja a la deriva a cientos de niños". En este contexto, la Dra. Carrizo enfatizó que la verdadera intención de la Gobernadora Vidal "es municipalizar el máximo los dispositivos educativos estatales y privatizar la educación restante. Lamentamos que Abella y los concejales oficialistas, al dar la espalda a estas cuestiones, convaliden el desmantelamiento del sistema educativo bonaerense, porque les importa más quedar bien con la gobernadora que defender y proteger a nuestra gente". Por su parte, el Dr. Rubén Romano sumó su voz al reclamo, y enumeró los principales puntos de conflicto que a su entender, atentan contra la educación pública: "La problemática municipalización del SAE (servicio alimentario escolar), la embestida contra los equipos de orientación escolar y la amenaza de precarización laboral de profesores de educación física, inglés y arte, quienes perderían sus derechos laborales para pasar a convertirse en monotributistas, son un embate severo a la educación pública de nuestro País, uno de los tantos logros sostenidos en Democracia que busca igualar las posibilidades de todos". Consultado por el ámbito local, respecto a la municipalización del SAE, Romano aseguró que "el Intendente Abella es un actor fundamental para que esto avance: aceptó sin quejas el SAE, y ordenó a sus concejales a oponerse a la defensa de los equipos de orientación". "Le pedimos por favor al Intendente que al menos por una vez, deje de lado su apego ideológico al macrismo y defienda a sus vecinos. Hoy en día las familias conviven con una realidad social, económica y familiar que golpea con más vehemencia a los niños, niñas y adolescentes. Recortarles sus equipos asistenciales e integradores, ajustar los comedores escolares a los que asisten, realmente les quita oportunidades futuras y los condena a un futuro incierto". Por último, el edil del bloque PJ-Unidad Ciudadana señaló que "desde nuestro lugar, seguiremos acompañando cada reclamo, con proyectos y propuestas, muchas veces desoídas, pero también visibilizando una situación que el Gobierno pretende ocultar. Campana cumplió 133 años, y sin dudas que nuestros deseos tienen que ver con sumar fuentes de trabajo, fortalecer la salud, reivindicar la educación. Pero no podemos mirar hacia otro lado y pensar que estas cosas ocurren mágicamente, son nuestros Gobernantes, Presidente, Gobernadora e Intendente, quienes con sus decisiones nos empujan hacia adelante, o al fondo del precipicio" finalizó Romano.



PJ-UC:

