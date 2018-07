Desde el bloque de la UV Más Campana solicitaron que se evalúe su construcción en el ex Derby de San Felipe o donde estuvo ubicado el autódromo local. Los concejales de la UV Más Campana presentaron un proyecto en la última sesión del HCD para que se evalúe la construcción de un espacio destinado al entrenamiento de ciclistas y a actividades aeróbicas, en el ex Derby o donde estuvo ubicado el autódromo local. "Actualmente los deportistas de Campana no poseen un espacio para entrenamiento en diferentes especialidades, ni para desarrollar actividades aeróbicas, a pesar de que muchos deportistas compiten a nivel nacional e internacional representando a Campana", explicó la concejal Rosa Funes sobre el proyecto. "Muchos deportistas no poseen los recursos o el tiempo necesarios para trasladarse a centros polideportivos de otras ciudades. En el caso de los ciclistas la necesidad es más apremiante, ya que tienen prohibido circular en bicicleta por autopista y ruta, y en colectoras son frecuentemente víctimas de robos de sus equipos", agregó. "En el mismo predio se pueden incluir espacios destinados a caminatas y otras actividades aeróbicas. Además se podría utilizar el predio y alrededores para competencias deportivas y festivales con ferias durante todo un día con asistencia de deportistas de otras localidades, como se viene realizando en muchas localidades de la provincia, promoviéndose de esta forma el turismo. Existen espacios disponibles que cuentan con la extensión necesaria, de alrededor de los 800; por ejemplo, se pueden nombrar el predio donde estuvo ubicado el Derby, los cercanos a Puerto Nuevo, o los situados en adyacencias de rotonda Las Acacias donde estuvo ubicado el Autódromo", concluyó Funes.

Los concejales Axel Cantlon, Carlos Gómez y Rosa Funes presentaron el proyecto en la última sesión del HCD.



Piden espacio para el ciclismo y actividades aeróbicas

