Es Petromining, perteneciente a la multinacional Trafigura, que anunció 200 desvinculaciones en sus instalaciones bahienses. Trabajadores petroleros de todo el país iniciaron una serie de medidas de fuerza en repudió de los 200 despidos anunciados por la empresa Trafigura en una planta refinería de Bahía Blanca. Las acciones afectan a industrias de nuestra ciudad. Según un comunicado publicado en su página de Facebook, Trafigura anunció "200 despidos de trabajadores en la refinería de Bahía Blanca", la cual ya hace 20 días que "permanece paralizada". En respuesta a esta decisión, la Federación del Petróleo, Gas y Biocombustibles "decidió la toma a partir de las primeras horas del viernes de las plantas que opera Trafigura en la provincia de Buenos Aires, tales como la planta de lubricantes de Dock Sud" y "en Campana la empresa Petromining, además de la refinería de Bahía Blanca". "Además en apoyo a los compañeros se están haciendo asambleas en todas las refinerías del país como YPF Ensenada, Lujan de Cuyo, Axion Campana, Shell Dock Sud, Refinor y Campo Duran", amplía el comunicado. "No se descarta llamar un plenario de secretarios generales para instalar una medida de acción directa a nivel nacional", añade. Pedro Milla, secretario general del Sindicato de Trabajadores Petroleros local y número dos de la Federación nacional, señaló que no se descarta "convocar a un paro general en el sector de refinación de combustibles si la situación no mejora". Trafigura es una compañía de origen holandés que este año adquirió la red de estaciones de servicio de bandera Petrobras y el mayor distribuidor de derivados del petróleo del planeta. Según trascendió, afronta un grave problema de costos y prevé reabrir la destilería, pero para eso precisa llevar adelante una profunda readecuación de su estructura, que contempla una desvinculación importante del personal.

Petromining. Foto: Archivo.



Por despidos en planta de Bahía Blanca, petroleros toman empresa de nuestra ciudad

