Acción Solidaria entre el Complejo Portuario Euroamerica S.A. y el Hogar de Niños Ebenezer

La semana pasada la Dirección de Recursos Humanos de la planta a cargo de la Dra. Betiana Tornatori visitó el establecimiento viendo el trabajo que se realiza y al finalizar realizó una donación. El martes pasado la empresa Complejo Euroamerica S.A. inició una relación de amistad y compromiso con el Hogar de Niños Ebenezer brindando su apoyo y confianza con el objetivo de crear lazos de empatía con cada uno de los integrantes de dicho Hogar. Participando activamente con sus necesidades, la visita a la institución fue realizada por su Dirección de Recursos Humanos, a cargo de la Dra. Betiana Tornatori, siendo recibidos muy cálidamente y haciéndolos sentir realmente cómodos en la visita. Se recorrieron todas las instalaciones interactuando con personal del hogar (maestras/ cocineras/ directivos), poniéndolos al corriente de su visión como institución y los objetivos a lograr en corto, mediano y largo plazo. Mientras se recorrió el hogar se pudo percibir seriedad y compromiso por parte del equipo que trabaja en dicho hogar, brindando con entusiasmo y creatividad un espacio no sólo para cubrir las necesidades básicas de los niños y mamás embarazadas. A los niños que asisten al hogar se les brinda un apoyo escolar con docentes y actividades como educación física y distintos talleres. También se trabaja otorgando un apoyo psicológico a mujeres con muy bajos recursos con diferentes problemáticas sociales, donde se encuentran desprotegidas; no cuentan con una formación académica para tener un trabajo y así dignificarse, ya sea porque no tuvieron bases sólidas en la etapa inicial de parte de sus progenitores o bien por una consecuencia de decisiones en su adultez. Las mamás también pueden participar de talleres de pastelería y costura utilizándolo como una salida laboral. La empresa ha realizado una donación económica con el fin de cubrir una de las necesidades de insumo de carne para la alimentación diaria de los pequeños.

Foto grupal tras la visita de la Dirección de Recursos Humanos de Euroamerica SA



Acción Solidaria entre el Complejo Portuario Euroamerica S.A. y el Hogar de Niños Ebenezer

