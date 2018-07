La Auténtica Defensa. Edición del domingo, 08/jul/2018 La Voz del Águila:

"Fuerza, yo he vencido al mundo!" (Juan 16,33)

Charlas brindadas por Giorgio Bongiovanni











Nuevamente les traemos a todos los lectores valiosos conceptos espirituales, por medio de respuestas que el estigmatizado Giorgio Bongiovanni dio al público italiano durante este año. Giorgio: Durante la Sangración, Cristo me ha pedido que os explique el pasaje fundamental para comprender Su enseñanza e interpretar los eventos; pero no es el único. Empezaré por el último verso del capítulo 16 del Evangelio de Juan, para después seguir con la lectura de todo el capítulo. Cristo dijo a los apóstoles: "En el mundo tendréis aflicción, pero ¡fuerza; yo he vencido al mundo!"(Juan 16, 33). 1. "Estas cosas os he hablado, para que no os escandalicéis. 2. Os echarán de los sinagogas; y se acerca la hora en la que quien os mate creerá que da culto a Dios. 3. Y estas cosas os harán, porque no conocen al Padre ni a mí. 4. Más os he dicho esto, para que cuando llegue el momento, os acordéis que yo os lo había dicho. No os lo dije al principio, porque yo estaba con vosotros. 5. Mas ahora voy al que me envió; y ninguno de vosotros me pregunta: ¿Adónde vas? 6. Sino que, porque os he hablado estas cosas, la tristeza ha llenado vuestro corazón. 7. Pero yo os digo la verdad: Os conviene que yo me vaya: porque si no me voy, el Consolador no vendría a vosotros; mas si me voy, os le enviaré. 8. Y cuando Él venga confundirá al mundo en cuanto al pecado, la justicia, y el juicio: 9. En cuanto al pecado porque no creen en mí; 10. En cuanto a la justicia, por cuanto voy al Padre, y no me veréis más; 11. en cuanto al juicio, por cuanto el príncipe de este mundo está condenado. 12. Aun tengo muchas cosas que deciros, mas ahora no las podéis llevar. 13. Pero cuando venga Él, el Espíritu de la verdad, os guiará a la verdad completa; porque no hablará de sí mismo, sino que hablará todo lo que oyere, y os aminorará las cosas venideras. 14. El me glorificará: porque tomará de lo mío, y os lo hará saber. 15. Todo lo que tiene el Padre, mío es: por eso dije que tomará de lo mío, y os lo hará saber. 16. Un poquito, y no me veréis; y otra vez un poquito, y me veréis: porque yo voy al Padre. 17. Entonces dijeron algunos de sus discípulos unos a otros: ¿Qué es esto que nos dice: Un poquito, y no me veréis; y otra vez un poquito, y me veréis, y que yo voy al Padre? 18. Decían pues: ¿Qué es esto que dice: Un poquito? No entendemos lo que habla. 19. Y comprendió Jesús que le querían preguntar, y les dijo: ¿Preguntáis entre vosotros de esto que dije: Un poquito, y no me veréis, y otra vez un poquito, y me veréis? 20. De cierto, de cierto os digo, que vosotros lloraréis y lamentaréis, y el mundo se alegrará; vosotros estaréis tristes, pero vuestra tristeza se tornará en gozo. 21. La mujer cuando está de parto, tiene dolor, porque es venida su hora; mas después que ha dado a luz un niño, ya no se acuerda de la angustia, por el gozo de que haya nacido un hombre en el mundo. 22. También, pues, vosotros ahora ciertamente tenéis tristeza; mas otra vez os veré, y vuestro corazón se alegrará, y nadie os quitará ya vuestra alegría. 23. Y aquel día no me preguntaréis nada. De cierto, de cierto os digo, que todo cuanto pidáis al Padre en mi nombre, os lo dará. 24. Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre: pedid, y recibiréis, para que vuestra alegría sea completa. 25. Estas cosas os he hablado en proverbios: la hora viene cuando ya no os hablaré por proverbios, sino que os daré noticias del Padre con claridad. 26. Aquel día pediréis en mi nombre: y no os digo, que yo rogaré al Padre por vosotros; 27. Pues el mismo Padre os ama, porque vosotros me amasteis, y habéis creído que yo salí de Dios. 28. Salí del Padre, y he venido al mundo: otra vez dejo el mundo, y voy al Padre. 29. Le dicen sus discípulos: He aquí, ahora hablas claramente, y ningún proverbio dices. 30. Ahora entendemos que sabes todas las cosas, y no necesitas que nadie te pregunte: en esto creemos que has salido de Dios. 31. Les respondió Jesús: ¿Ahora creéis? 32. He aquí, la hora viene, y ha venido, que seréis esparcidos cada uno por su parte, y me dejaréis solo: mas no estoy solo, porque el Padre está conmigo. 33. Estas cosas os he hablado, para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción: más confiad, yo he vencido al mundo". Todo lo que Jesús revela sobre la venida del Consolador está sucediendo. Él habla de hoy, de este tiempo: el Espíritu de la Verdad ha venido, está aquí con nosotros desde 1952; Eugenio Siragusa le ha representado perfectamente y aquel que os está hablando ahora está continuando la Obra del Consolador. Cuando Jesús decía: "Yo no os puedo hablar de las cosas celestes" se refería al cosmos, al universo, a las dimensiones superiores, al renacimiento del hombre en la carne, a todo lo que nosotros estamos viviendo, a la realización de nuestra espiritualidad, que es necesaria para prepararnos a Su Segunda Venida; además de la Resurrección: "... Un poquito y no me veréis más; y otro poquito y me veréis..." Continúa el próximo domingo. Para más información ingresá a: Facebook: LaVoz del Águila Youtube: La Voz del Águila Mail: lavozdelaguila@yahoo.com.ar

