Mañana 9 de Julio, se celebra en la Argentina el Día de la Independencia, y este es un motivo especial para celebrar la libertad como nación independiente de otras naciones. Dios quiere bendecir a las naciones para que puedan vivir en libertad, orden y progreso, solo que no son muchas las naciones (sus ciudadanos y gobernantes) que tienen en cuenta a "Dios y Su Palabra" para dejarse guiar por ella. Pero no sólo para un país, es buena la libertad, sino también en la vida personal. Los elefantes que están cautivos atados de una pata a una cadena y una pequeña estaca (que podrían remover), pero nunca se mueven del lugar, la razón es porque siendo pequeños le ataron una pata a un lugar fijo, al principio lucharon y lucharon por moverse hasta que con el paso de los años se acostumbraron a estar atados a un lugar, por eso siendo gigantes, ante una pequeña estaca no se escapan, en otras palabras, están atascados mentalmente, se acostumbraron a estar amarrados. Así, viven muchas personas, en esclavitud, y sin darse cuenta, siguen atados por cadenas que no existen y viven en condenación, enfermedad, pobreza, ataduras emocionales, preocupación y el miedo. Aun cuando saben que algo no está bien, no pueden cambiar. Lo intentan en sus propias fuerzas, pero vuelven a fallar. Por eso la confianza no debe estar en nuestra capacidad de cambio, sino en el que nos puede hacer verdaderamente libres, en "Jesús". La Palabra de Dios, dice que a quien el Hijo (Jesús) liberta, es verdaderamente libre. "Así que, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres". (Juan 8:36) Nuestro Señor Jesús completó la obra, no sólo nos dio la salvación, sino también se nos ha dado la libertad para todas las áreas de la existencia, solo que la debemos ejercer con responsabilidad y dejarnos guiar por el consejo de Dios. "Por tanto, habiendo pasado por alto los tiempos de ignorancia, Dios pide ahora, a todos los hombres, en todas partes, que se arrepientan" (Hechos 17:30) Lo mismo es para toda nación que tiene a Dios como su cobertura y dirección, es bienaventurada, porque esa es la voluntad del pueblo que sigue a Dios también. "Bienaventurada la nación cuyo Dios es Jehová, …... Salmos 33:12 ¿Estamos lejos de ser una nación así? ¿No será porque estamos alejados de Dios? Busca una iglesia que enseñe de Cristo y La Palabra de DIOS. "La Biblia" ¡Dios te bendiga! ¡Hasta la próxima semana! Luis Rodas Rivadavia 447 - Campana - Tel. 427296 - 437492 - luisgurodas@yahoo.com.ar





La voz de Dios para este tiempo:

Tema de hoy; "La Independencia"

Por Luis Rodas

