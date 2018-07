La Auténtica Defensa. Edición del domingo, 08/jul/2018 Vuelos y Vacaciones:

Barcelona; gótica y cosmopolita

Publicidad Barcelona es una ciudad maravillosa que lo tiene todo. Actividades para jóvenes, mayores, familias con niños, parejas, solteros, grupos de amigos, ejecutivos. Entre las orillas del mar Mediterráneo y las colinas de Montjuïc, la localización de esta ciudad es inmejorable. Son muy pocas las urbes de su tamaño que pueden ofrecer más de 4 Km de playa pegadas al centro/casco histórico. Barcelona es conocida como la capital del Modernismo, porque acá vivieron y trabajaron algunos de los exponentes más importantes de esta corriente arquitectónica, como Antoni Gaudí, quien marcó el estilo de la ciudad. Debido a esto, no es raro ir caminando por cualquier calle del famoso barrio del Eixample y encontrarnos con una casa modernista en cualquier manzana. Además, Barcelona cuenta con otras grandes obras no modernistas, como su catedral Gótica, o la famosa basílica de Santa María del Mar; y todo esto sin contar los edificios ultramodernos que se han construido los últimos años en el Distrito 22@, que concentra la mayor parte de los edificios tecnológicos de la ciudad. Cualquier época es buena para ir de visita, sin embargo el mes de septiembre es tal vez el mejor. El ambiente es muy agradable, hay pocas colas en los monumentos y los alojamientos tienen buenas tarifas. Durante el mes de marzo y abril también es una buena época. Luego cada vez hay más turistas y en verano puede resultar un poco agobiante porque hay muchísima gente en todos lados. Estos son algunos de los atractivos que no podemos dejar de visitar: La Sagrada Familia: El Templo Expiatorio de la Sagrada Familia es la obra maestra inacabada del genial arquitecto Antoni Gaudí y el monumento más visitado de Barcelona. Gaudí, máximo representante del modernismo catalán, tomó las riendas de la construcción de esta iglesia en 1883, de la que un año antes se había colocado la primera piedra, dejando a su muerte, en 1926, todos los planos para que futuros arquitectos pudieran finalizar la obra. El interior y el exterior de La Sagrada Familia son una maravilla, nada comparable con otras iglesias del mundo, empleando Gaudí en ella toda su experiencia y nuevas técnicas, creando un estilo naturalista, donde todos sus elementos fluyen en completa armonía. En el exterior se destacan las 3 fachadas dedicadas al Nacimiento, Pasión y Gloria de Jesús y las torres, que llegarán a ser 18 cuando este templo esté terminado. Para visitar la iglesia recomendamos ir a primera hora, ya que se forman largas colas y el cupo de entradas diarias se agota rápido. Una buena opción es reservar esta visita guiada con la que se asegurarán la entrada y además evitarán la espera del ingreso. Las Ramblas o La Rambla: es la calle más famosa y una de los lugares más interesantes para visitar en Barcelona. Dar un paseo de un 1.5 km desde Plaza Cataluña hasta el Monumento a Colón, situado en la zona del puerto antiguo, es uno de las mejores trayectos para hacer a pie en Barcelona. Este paseo lleno de kioscos, puestos de flores, terrazas de bares y restaurantes, artistas y pintores callejeros, está siempre repleto de gente y de actividades, por lo tanto cualquier momento del día es ideal para disfrutarla. Hay varios lugares destacados durante el paseo como el mercado de La Boquería, con multitud de puestos de productos de calidad y también restaurantes para tapear. Barrio Gótico: es el barrio más antiguo de Barcelona, con un origen que se sitúa en la época romana de la que todavía se pueden ver algunos restos de la antigua ciudad de Barcino. Durante la época medieval se construyeron varios edificios y palacios de estilo gótico, que junto a sus calles estrechas, sus tiendas locales y bares de tapas, lo convierten en un barrio perfecto para pasear. Hay varios lugares en el barrio que merece la pena conocer, como la Plaza Real, el barrio judío, la iglesia y la plaza de Sant Felip Neri, el Carrer del Bisbe, con su fotogénico puente, la iglesia de Santa Ana, la Catedral de la Santa Creu i Santa Eulàlia, la plaza Jaume, Els Cuatre Gats, el Palau del Bisbe, la plaza del Rey con el Museo de la Historia de la Ciudad, el Templo de Augusto y la calle comercial del Portal de L´ Angel. Es mágico de día y de noche. Passeig de Gràcia: es la avenida más conocida y uno de los lugares más importantes para visitar en Barcelona. Esta calle conecta la popular Plaza de Catalunya con el barrio de Gracia y se destaca por sus edificios modernistas, restaurantes y sus tiendas de las marcas más famosas y lujosas. Entre las joyas del modernismo catalán del Paseo de Gracia destaca la Casa Batlló, una de las obras maestras del genial Antonio Gaudí, declarada Patrimonio Mundial de la Unesco. La Casa Milà o La Pedrera, es otro de los increíbles edificios que hizo Gaudí en esta calle y que también merece una visita, sobre todo su azotea. Otros edificios del Passeig de Gràcia a los que merece la pena prestar atención son la Casa Enric Batlló, la Casa Bonaventura Ferrer, el Palau Malagrida y el Palau Robert. El Hospital de la Santa Creu i Sant Pau: construido entre 1902 y 1930 por el arquitecto modernista Lluís Domènech i Montaner y su hijo, es otro de los edificios de Barcelona declarados Patrimonio de la Humanidad. Situado muy cerca de la Sagrada Familia, este hospital llamaba la atención por un conjunto de edificios modernistas de ladrillo rojo y una gran plaza central, que ayudaban en su momento (con un ambiente agradable y de gran belleza) a la curación de los pacientes. En el 2009 se trasladó el hospital y el equipo médico a unas nuevas instalaciones en el extremo norte. El Born: Sus calles estrechas, con un aire a su origen medieval, se llenan de los mejores restaurantes de tapas, cafés con encanto, boutiques, tiendas y locales para tomar la primera copa de la noche. Hay varios lugares importantes que visitar en El Born como la basílica de Santa María del Mar, de estilo gótico, famosa por la obra "La Catedral del Mar". Park Güell: situado en la parte alta de Barcelona, es otra de las obras maestras de Antoni Gaudí y uno de los lugares obligatorios para visitar en Barcelona. Este parque público de estilo naturista, en el que las esculturas, fuentes y edificios están inspirados en las formas onduladas de la naturaleza, es uno de los más bonitos del mundo, sin dudas. La Barceloneta: barrio mítico de Barcelona, situado junto al mar, que todavía conserva el encanto marinero en sus calles estrechas y sus restaurantes de pescado fresco, marisco y paella. Antes de empezar los Juegos Olímpicos se quitaron los chiringuitos (vendría a ser la versión española de nuestros balnearios de playa), se abrió el barrio al mar con un gran paseo y se adecuaron las playas, lo que hizo aumentar notablemente el turismo. La Barceloneta es un sitio perfecto para pasar un día en la playa: son las que se encuentran más cerca del centro, pasear sin rumbo por el barrio, comer pescado o tapas en alguno de sus muchos restaurantes, hacer deporte por su paseo marítimo y sus gimnasios al aire libre o tomar una copa en alguno de sus clubes de playa. Montjuic: La colina de Montjuic, situada frente al mar y con una altura de 173 metros, se ha convertido en uno de los mejores miradores de Barcelona y un lugar ideal para actividades de ocio, cultura y deporte. Gracias a la Exposición Universal de 1929 y los Juegos Olímpicos de 1992, esta montaña (como ellos le llaman a esta colina) se convirtió en uno de los rincones favoritos de turistas y locales. Desde la Plaza España, cruzando las torres venecianas, pueden acceder a la Fuente Mágica de Montjüic, en el que se realiza un espectáculo de luces y agua por la noche. Lic. Guillermo Ceballos - Vuelos y Vacaciones / ventas@vuelosyvacaciones.com.ar

Vuelos y Vacaciones:

Barcelona; gótica y cosmopolita

Por Lic. Guillermo Ceballos

