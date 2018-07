El plantel celeste viajó a la ciudad feliz para disputar la 11ª y última fecha de la primera fase de la Zona 2 del torneo de Primera División B. Pase lo que pase en el partido, jugará la "Reubicación B" luego del receso invernal. Hoy se llevará a cabo la última fecha de la zona 2 del torneo de Primera División "B" de la Asociación Amateur de Hockey de Buenos Aires (A.H.B.A.) en el que participa el Campana Boat Club. Será la 11ª jornada, en la que los varones del club náutico de nuestra ciudad enfrentarán en Mar del Plata a MDQ. La posición en la que se encuentra el C.B.C. hace que el partido de mañana no defina nada: con cualquier resultado, jugará el Torneo de Reubicación "B" durante la segunda fase del año, que comenzará tras un breve receso invernal, en agosto. Es que para acceder al torneo de Reubicación "A/B" en el que se pondrán en juego ascensos de categoría hacen falta dos cosas que el CBC no cumple: terminar primero o segundo de su zona, y contar con "línea completa" de equipos; es decir: tener planteles en todas las categorías. Aquellos que no cumplen estos dos requisitos jugarán un torneo que estará compuesto por los equipos que finalicen la primera fase del 3º al 12º de la zona 1, y del 3º al 11º de la zona 2 del Torneo Caballeros "B". En esta última zona y en esta ubicación se encuentra, justamente, el Boat Club. El Reubicación B se jugará por el sistema "Round Robin" a una rueda, dividido en dos zonas por "sistema olímpico". Los equipos ganadores de cada zona jugarán una final para determinar el campeón de la temporada. En caso de igualdad de puntos se establecerá el Orden de Mérito según lo estipulado en el Art. 27.01 del Boletín "A" de la federación. La fecha de hoy será completada por los siguientes partidos: Estudiantes de La Plata vs. Ferrocarril Oeste, Escuela de Fútbol Infantil de Lobos vs. Quilmes High School, Asociación Alemana de Cultura Física de Quilmes vs. Racing Club de Avellaneda, y Berazategui vs. Sociedad Italiana de Tiro al Blanco.

EN "LA FELIZ". LOS JUGADORES DEL CAMPANA BOAT CLUB, AYER EN MAR DEL PLATA.



Hóckey Masculino:

Los Varones del Boat Club finalizan hoy la primera fase jugando en Mar del Plata

