En el Nivel A los líderes son Deportivo San Felipe y San Luis. Mientras que en el B manda Lechuga FC. Por las malas condiciones climáticas, la fecha 15 que estaba programada para hoy se pasó para mañana lunes.

El pasado domingo comenzó la segunda rueda del Torneo "Brisa Tabera" de la Liga de Veteranos de Campana que cuenta con la participación de 27 equipos divididos en Nivel A y B. En tanto, mañana se disputará la segunda fecha de esa segunda rueda, con actividad en las canchas de Otamendi, Lechuga FC y CASLA (la jornada estaba pautada para hoy, pero fue reprogramada para mañana por las malas condiciones climáticas).

En el Nivel A hay dos líderes: Deportivo San Felipe, que superó 7-3 a Naranja Juniors y lo relegó a la tercera posición, y San Luis, que venció 2-0 a 9 de Julio. Ambos tienen 31 puntos.

En la jornada reprogramada para mañana, San Felipe se enfrentará a Los Pumas (11º con 8 puntos), mientras que San Luis se medirá con Naranja Jrs en el duelo más atractivo del día.

En tanto, en el Nivel B manda Lechuga FC, que también llegó a los 31 puntos después de superar 3-0 a Amigos de Raúl el pasado domingo. Así, mantuvo sus dos puntos de ventaja sobre Kilmes FC, que le ganó 1-0 a El Mega. Mañana, líder y escolta se enfrentarán desde las 11.00 en cancha de Lechuga en un encuentro en el que estará en juego la cima de la tabla de posiciones de la B.

El resumen de cada una de las categorías es el siguiente:

NIVEL A

RESULTADOS 14ª FECHA: Deportivo San Felipe 7-3 Naranja Jrs; San Luis 2-0 9 de Julio; Juventud Unida 2-0 Sol de América; Campana FC 4-2 Atlético Las Campanas; Meta Guacha 4-3 Atlético Las Praderas; La Esperanza 3-2 El 70.

POSICIONES: 1) Deportivo San Felipe y San Luis, 31 puntos; 3) Naranja Jrs, 28 puntos; 4) Juventud Unida, 26 puntos; 5) Atlético Las Campanas, 22 puntos; 6) Atlético Las Praderas y Campana FC, 18 puntos; 8) El 70, 15 puntos; 9) 9 de Julio, 14 puntos; 10) La Esperanza, 12 puntos; 11) Los Pumas y Meta Guacha, 8 puntos; 13) Sol de América, 4 puntos.

PROGRAMACIÓN 15ª FECHA: Deportivo San Felipe vs Los Pumas (11.15 en Otamendi); Naranja vs San Luis (15.00 en Otamendi); 9 de Julio vs Juventud Unida (15.00 en cancha de Lechuga FC); Sol de América vs Campana FC (11.00 en CASLA); Atlético Las Campanas vs Meta Guacha (12.30 en CASLA); Atlético Las Praderas vs El 70 (13.45 en CASLA). Libre: La Esperanza.

NIVEL B

RESULTADOS 14ª FECHA: Lechuga FC 3-0 Amigos de Raúl; Tavella 6-1 El Regreso; El Pino 1-0 El Defe; La Josefa 1-0 San Cayetano; Los Leones 2-1 Las Palmas; Kilmes FC 1-0 El Mega; y Norte 2-2 CASLA.

POSICIONES: 1) Lechuga FC, 31 puntos; 2) Kilmes FC, 29 puntos; 3) El Pino, 27 puntos; 4) La Josefa, 24 puntos; 5) El Defe, 21 puntos; 6) San Cayetano y CASLA, 19 puntos; 8) El Regreso y Los Leones, 17 puntos; 10) Amigos de Raúl y Tavella, 16 puntos; 12) El Mega, 14 puntos; 13) Las Palmas, 10 puntos; 14) Norte, 6 puntos.

PROGRAMACIÓN 15ª FECHA: Los Leones vs Amigos de Raúl (10.00 en Otamendi); El Defe vs San Cayetano (12.30 en Otamendi); El Mega vs Norte (13.45 en Otamendi); Lechuga FC vs Kilmes FC (11.00 en cancha de Lechuga FC); La Josefa vs Las Palmas (12.30 en Lechuga FC); El Regreso vs El Pino (13.45 en Lechuga FC); y Tavella vs CASLA (15.00 en CASLA).