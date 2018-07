Los partidos de la cuarta fecha del Torneo de Quinta División y de la tercera del Torneo de Fútbol Femenino de la Liga Campanense de Fútbol que debían disputarse ayer debieron ser suspendidos por las inclemencias climáticas. Desde la organización esperaban mejoras en el tiempo para poder disputar hoy la sexta fecha del Torneo Oficial de Primera, Tercera y Cuarta División, que tiene la siguiente programación:

-La Josefa vs Mega Juniors. A las 9.00, Cuarta División; a las 10.15, Tercera División; y a las 11.30, Primera División. En cancha de Lechuga.

-Atlético Las Praderas vs Real San Jacinto. A las 9.00, Cuarta División; a las 10.15, Tercera División; y a las 11.30, Primera División. En cancha de Otamendi.

-Atlético Las Campanas vs Otamendi. A las 9.00, Cuarta División; a las 10.15, Tercera División; y a las 11.30, Primera División. En cancha de Las Campanas.

-Defensores de La Esperanza vs Deportivo San Felipe. A las 13.45, Cuarta División; a las 15.00, Tercera División; y a las 16.15, Primera. En cancha de Lechuga.

-El Junior vs Juventud Unida. A las 13.45, Cuarta División; a las 15.00, Tercera División; y a las 16.15, Primera División. En cancha de Otamendi.

-Desamparados vs Leones Azules. A las 13.45, Cuarta División; a las 15.00, Tercera División; y a las 16.15, Primera División. En cancha de Las Campanas.

MAÑANA LUNES. En tanto, aprovechando el feriado, mañana lunes se disputará la sexta fecha del campeonato de Quinta División en cancha de Las Campanas con la siguiente programación: Atlético Las Praderas vs La Josefa (10.00), Deportivo San Felipe vs Desamparados FC (11.10), El Junior vs Lechuga FC (12.20), Mega Juniors "B" vs Leones Azules (13.30), Juventud Unida vs Mega Juniors "A" (14.40) y Otamendi vs Real San Jacinto (15.50). Libre: Defensores de La Esperanza.

Además, mañana lunes también está programada la cuarta fecha del torneo de fútbol femenino en cancha de Del Pino con los siguientes encuentros: Lechuga "B" vs Juventud Unida (11.00), Desamparados FC vs La Josefa (12.10), Lechuga "A" vs Otamendi (13.20) y Defensores de La Esperanza vs Mega Juniors (14.30).