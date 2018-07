Rincón Tuerca

TURISMO NACIONAL: La categoría mas federal de nuestro país está desarrollando este fin de semana en el autódromo de Posadas otra carrera del campeonato con sus dos clases. Televisa desde las 11 hs la TV Pública a través del programa "Pistas Argentinas". PROBAR: Sus amigos ahora quieren que Don Rivero salga a probar su auto de carrera para que la categoría Sport Mil pero parece que el gauchito no tiene los tiempos para hacerlo y lo deja para más adelante. VENDER: La noticia tomó estado cuando se anunció que Pablo Fernandez volvía a correr en la categoría Turismo Mejorado Histórico pero el propio protagonista avisó que debe haber sido un mal entendido dado que vendió su auto y tampoco atiende a nadie de la categoría mencionada como lo supo realizar en su momento. Quedo claro! PASAR: En principio se decidió pasar la carrera del Rally Federal a correrse en Campana para el próximo fin de semana manteniendo el mismo trazado en su momento elegido por los organizadores de dicha competencia. FORMULA UNO: La categoría mas importante del mundo está desarrollando este fin de semana el Gran Premio de Gran Bretaña donde televisa Fox Sport. DAKAR: Finalmente quedó casi definido que el Dakar 2018 se desarrollará en tierras peruanas solamente y este puede ser el último por estas tierras dado que quienes tienen a su cargo este emprendimiento decidieron retomar a Africa para el Año 2019. CONTAR: En nota radial Martin Raina contó su trabajo en el Club del Primer Automóvil Argentino desde su condición de dirigente y también hablo de su corta carrera como piloto de karting cuando era más joven. MOMENTO: Carlos Debesa continúa en un gran momento y ahora viene de ganar con el cuatriciclo en Necochea y con la moto en motocross en La Rioja. Como se lee el preparador sigue sumando galardones en diferentes categorías. FIAT AMIGOS: En el autódromo porteño la categoría está desarrollando este domingo otra carrera de su calendario. Desde las 10 hs arrancan con su espectáculo. REPRESENTAR: En reciente nota Victoria Emma dejó entrever que este año está haciendo todo el campeonato del Rally Federal desde su condición de piloto a bordo de un Fiesta que estrenó en el arranque de la temporada. Ella está representando a la ciudad de Campana. VISITAR: Para quienes desean visitar el Museo del automóvil en nuestra ciudad pueden hacerlo todos los días dado que el mismo está abierto para ver y observar los diferentes vehículos que se encuentran en dicho lugar. CAMBIO: Como ya adelantamos en esta sección Gastón Fernandez provocó un cambio de motorista y llegaron a un acuerdo con Juan Stupiello para la atención de su planta impulsora en la vecina ciudad de Luján al menos hasta fin de año. CONTINUAR: Cuando todo hizo suponer un cambio de categoría por parte de Emiliano Falivene el representante de Zárate decidió continuar corriendo en la propuesta de P.A.K.O. hasta el cierre del calendario con la motorización de Mauro Santucho. TOPE RACE: Una nueva presentación de la categoría este fin de semana en el autódromo de Termas de Rio Hondo donde televisa desde las 10 hs Canal 13 a través del programa "Carburando". CONVERSACIONES: Siguen las conversaciones entre los dirigentes del TC 2000 y sus pares del autódromo de San Nicolás para llegar a un acuerdo y como ya arregló el Super TC 2000 también visitarlo antes de fin de año parte de ellos también. VISITA: Días atrás estuvo en Campana Ruben Salerno que vino de visita a ver a su amigo Sebastián Abella y hablar de lo que tanto les gusta de automovilismo y recorrer nuestra ciudad y de paso estuvieron en el programa radial que conduce Sandro Fiore. Mirá vos! BUTACA: A decir de Victor Amaranto perdura en su pensamiento la posibilidad de correr en karting pero su amigo íntimo un tal Alejandro no le termina de entregar la butaca para poder utilizar el mismo. Por el momento canaliza sus ganas de correr en autos de Rally pero el hombre desea en algún momento concretar el sueño de correr con su vehículo. TOPE RACE JUNIORS: Hasta el autódromo de Terma de Río Hondo llega esta especialidad del automovilismo para desarrollar otra fecha de su campeonato. Televisa desde las 10 hs Canal 13 a través del programa "Carburando". TRABAJAR: Pensando en lo que viene se trabaja en el equipo de German Henze para estar en el total del calendario del enduro de motocross donde corre en tres clases en el fin de semana en la categoría mencionada con Moyano como conductor de esta estructura. RECUPERAR: Los dirigentes del TC Bonaerense confirmaron su próxima fecha del campeonato a realizarse el venidero 22 de julio en el autódromo de Baradero para recuperar en este circuito la carrera suspendida en su momento. CONTINUIDAD: Luego de la carrera del domingo pasado en La Plata no está asegurada la continuidad en la alta competencia para el piloto local que lamentablemente ya acusó serios problemas económicos y se le hace muy difícil sumarse a la categoría Alma. CHASIS DEL REGIONAL: Luego de un receso la categoría vuelve a la actividad este fin de semana en el autódromo de Dolores con su habitual parque de autos. Desde las 10 hs arrancan con su espectáculo. GRATIS: Los dirigentes que tienen a cargo los destinos de los chasis del Regional siguen trabajando para ahorrarle los costos a sus pilotos y mantienen la hermosa posibilidad de darle en forma gratuita las cubierta para cada competencia. Sin duda para que lo imiten otros colegas de categorías zonales. ORIGINALES: Andrés Romero continuará con su interesante comercio abocado a los repuestos originales de motos y motonetas para todas las marcas y modelos en la vecina ciudad de Zárate en la calle Félix Pagola 731 donde además se incorporó todo para el karting de la mano de Cyntia Bertozzi una entendida para estos temas. SABIAS:? Que el primer piloto que desde Zárate ganó en el TC Regional fue el lamentablemente desaparecido Jorge Schiaritti en la clase de los chasis en lo que era conocido como la "A". Fue además el primer ganador en dicha categoría. TOPE RACE JUNIORS: En el autódromo de Termas de Rio Hondo la categoría llega este fin de semana para desarrollar otra fecha del presente campeonato con su habitual parque de máquinas. Televisa Canal 13 desde las 10 hs a través del programa "Carburando". ARRIBAR: El Turismo 4000 Argentino viene de correr el pasado domingo en el autódromo de Olavarría con dos finales para la categoría donde en la primera del día sábado Juan Carlos Bava arribó en el sexto puesto sumando puntos para el campeonato que lo tiene el zarateño peleando esta posibilidad. TERMINAR: La segunda de las competencias se llevó a cabo el día domingo donde "Carly" Bava terminó en el puesto décimo octavo con el Falcon del equipo de Caggiano y la motorización de Guillen. ARRANCAR: La propuesta para la niña sigue latente como ya dimos cuenta en esta sección donde su llegada al karting se puede concretar más aún que se sumaron los abuelos pero aún no definen cuando se comienza. Arranca o no arranca este nuevo equipo que quiere ingresar a la alta competencia.? PROCAR: Está especialidad del automovilismo llega al autódromo capitalino con sus dos clases para realizar otra carrera del presente campeonato donde desde las 10 hs arrancan con su espectáculo. NAVEGANTES: Julián y Franco Emma ya se incorporaron al mundo del Rally Federal desde sus condiciones de navegantes donde están haciendo sus primeras experiencias en la categoría y con la posibilidad en algún momento de ser pilotos en un plazo no muy lejos. GANAR: El Turismo Zonal Pista viene de correr en La Plata su gran premio con pilotos invitados donde el campanense Daniel Vidal se quedó con esta carrera ganando el mismo donde en la de titulares quedó cuarto y en la de invitado Leonardo Guesci fue primero lo que además le permitió sumar muchos puntos con el auto que atiende Dante Tamburini. BANDEJA: Al componente del equipo de Lopez se lo pudo ver en nota televisiva donde Horacio Ollarte con anteojos del conjunto de La Mosca se mostró con bandeja llena de comida y haciendo sociales en el medio del campo días atrás en Rio Luján acompañado de su familia. Dicen que pagó la comida para todos aunque en el equipo de competición no le creen. A.S.M.: La categoría llega al autódromo Juan y Oscar Galvez este fin de semana para realizar otra competencia de su calendario. Desde las 11 hs arrancan con su clasificación. EXITOSO: Así fue el encuentro Multimarca realizado días atrás en el Club Puerto Nuevo donde se pudo ver mucho público acompañando a los diferentes club de marcas que se dieron cita en dicho lugar. Que se repita!! PRESENTARSE: A propósito de este encuentro se pudo ver entre otros al ex presidente de la categoría Alma Omar Di Doménico que se presentó con su colectivo a la exposición y contó de su fanatismo con el mundo de los 20 asientos. Cambio "Fitito" por bondi el canoso ex dirigente. ARRIBA: En el retorno al Super TC 2000 el Sporteam actual equipo de competición en el cual está involucrado Matías Milla donde a partir de ahora estará arriba de un Citroen con el asesoramiento de Sabatari. Esto marca que se baja del Renault Fluence que pasará a manos de Rivas.

Rincón Tuerca

