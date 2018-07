Los ingleses superaron 2-0 a Suecia, mientras que los croatas eliminaron a Rusia por penales. Jugarán entre sí el próximo miércoles. Antes, el martes, Francia vs Bélgica. La Copa del Mundo "Rusia 2018" ya tiene definidos los cuatro equipos que disputarán los famosos siete partidos. O sea: a sus cuatro semifinalistas. Francia y Bélgica se habían ganado ese derecho el viernes al derrotar a Uruguay y Brasil respectivamente. Mientras que ayer también consiguieron ese honor Inglaterra y Croacia, que vencieron a Suecia y Rusia en Cuartos de Final. Inglaterra derrotó a Suecia por 2-0 en Samara y así avanzó a su primera semifinal en un Mundial después de 28 años. Su última vez en esta instancia fue en Italia 1990, cuando cayó ante Alemania. Los dos tantos del equipo de Gareth Southgate llegaron mediante sendos cabezazos: el defensor Harry Maguire a los 30 minutos de la primera parte en una pelota parada; y Dele Alli, a los 14 del complemento, en una acción en la que Inglaterra había acorralado a Suecia contra su área. En tanto, Croacia volvió a necesitar de los penales para avanzar, como lo hizo en Octavos de Final frente a Dinamarca. Igualó 2-2 con Rusia después de 120 minutos, dado que en los 90 regulares empataron 1-1. Denis Cheryshev abrió la cuenta para el local al minuto 31, mientras que Andrej Kramaric igualó para los croatas ocho minutos más tarde. Ya en el alargue, el defensor Domagoj Vida estableció de cabeza el 2-1 para Croacia a los 11 del primer tiempo suplementario; mientras que el brasileño nacionalizado ruso, Mario Fernandes, igualó para Rusia a los 10 de la segunda parte suplementaria. En la tanda de penales, Danijel Subasic detuvo el tiro de Fedor Smolov y Fernandes envió su disparo afuera. De esa manera, dado que también falló Kovacic, todo le quedó servido a Ivan Rakitic en la última ejecución para sentenciar el pase de Croacia a semifinales, repitiendo la gesta de la generación de Davor Suker que llegó a esta misma instancia en Francia 1998. Inglaterra y Croacia se enfrentarán el próximo miércoles a las 15.00 (hora argentina) en Moscú, mientras que la otra semifinal entre Francia y Bélgica se disputará el martes, también a las 15.00 en San Petersburgo.

FESTEJO. EL DEFENSOR HARRY MAGUIRE ABRIÓ LA CUENTA PARA INGLATERRA VS SUECIA. INTEGRANTES DEL CUERPO TÉCNICO DE SAMPAOLI RESCINDIERON SUS CONTRATOS CON LA AFA Beccacece, Diez y Bressan cerraron sus vínculos con la Selección Argentina. A través de la cuenta oficial de Twitter de la Selección Argentina, la Asociación del Fútbol Argentino anunció de manera oficial que tres de colaboradores de Jorge Sampaoli en su ciclo al frente de la Albiceleste rescindieron sus vínculos con la Casa Madre. "La AFA y los ex integrantes del cuerpo técnico de la Selección, Sebastián Beccacece, Nicolás Diez y Martín Bressan, han acordado de mutuo acuerdo la rescisión de sus contratos", se informó. Beccacece fue asistente de Sampaoli y, tras esta experiencia volverá a ser director técnico de Defensa y Justicia; mientras que Diez fue auxiliar técnico. En tanto, Bressan fue el segundo preparador físico de la Selección, por detrás de Jorge Desio.

FOTO OFICIAL. EL PRESIDENTE DE LA AFA, CLAUDIO "CHIQUI" TAPIA, JUNTO A LOS EX COLABORADORES DE SAMPAOLI. LA FOTO FUE DIFUNDIDA A TRAVÉS DE TWITTER.

Mundial 2018:

Inglaterra y Croacia disputarán la segunda semifinal

