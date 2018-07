YPF SUBE PRECIOS: subió 1% los valores de los combustibles en todo el país.- RASPASO DE SERVICIOS: Rodríguez Larreta se mostró a favor de que empresas de servicios públicos y los subsidios pasen desde la Nación a la órbita de la Ciudad.- NUEVA MARCHA CONTRA EL FMI: Bajo el lema "La Patria no se rinde" realizarán el lunes una nueva marcha.- RASPASO DE SERVICIOS El jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, se mostró hoy a favor de que empresas de servicios públicos y los subsidios pasen desde la Nación a la órbita de la Ciudad, ya que remarcó que todos los sectores y distritos tienen que "poner el hombro y ayudar" a disminuir el déficit fiscal. Tras mantener un encuentro en la Quinta de Olivos con el ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, y la gobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal, el referente del PRO señaló que estuvieron "viendo alternativas" al respecto, aunque aclaró que "no fue una reunión especial ni diferente a las muchas" que mantienen semanalmente. De todas maneras, Rodríguez Larreta confirmó que ve con buenos ojos que la Nación traspase a la órbita de la Ciudad servicios públicos como la electricidad y el agua corriente, aunque el quid de la cuestión son los subsidios. NUEVA MARCHA CONTRA EL FMI Bajo el lema "La Patria no se rinde", organizaciones políticas, sindicales y movimientos sociales realizarán el próximo lunes una nueva marcha para rechazar el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI). En sintonía con la movilización realizada el pasado 25 de Mayo, que había tenido el slogan "La Patria está en peligro", sectores de la oposición volverán a cuestionar la medida del Gobierno durante una fecha festiva, en este caso el aniversario número 202 de la declaración de Independencia. El acto se llevará a cabo en el Obelisco a partir de las 14:00 en el Obelisco y está previsto que participen partidos políticos de distintas vertientes, movimientos sociales, organismos de derechos humanos y referentes de la cultura. YPF SUBE PRECIOS La petrolera YPF subió este sábado 1% los valores de los combustibles en todo el país por la incidencia del reciente aumento del precio de los biocombustibles, lo cual pondrá más presión a la inflación. Se trata, de ese modo, del segundo incremento en lo que va de la semana. Los combustibles en las estaciones de servicio habían registrado un ajuste de hasta un 5% el domingo pasado.



Breves: Noticias de Actualidad

