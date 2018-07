"El 15% de las embarazadas padece alguna afección que puede complicar la gestación" afirman especialistas del Hospital de Clínicas. "El control prenatal resulta fundamental, es la columna vertebral en la que se sostiene todo el seguimiento de un embarazo" sostiene Javier Hojman, jefe de la División Obstetricia del Hospital de Clínicas. Existen tres grupos que engloban las afecciones que pueden complicar o interrumpir la gestación, afirma el profesional y enumera: "en primer lugar vienen las enfermedades que fueron diagnosticadas previamente a que la mujer quede embarazada como es el caso de la diabetes, la hipertensión o enfermedades autoinmunes como el VIH/SIDA". En segundo lugar, define las afecciones que son propias del embarazo como la Hipertensión Inducida por el Embarazo (HIE) o la Diabetes Gestacional "donde la prevalencia en algunos casos supera el 15%". Y en la última categoría se encuentran las patologías que pueden darse en cualquier momento de la vida y no necesariamente son consecuencia del embarazo, desde una simple infección urinaria a una neumonía" señala Hojman. Los problemas médicos en el embarazo serán uno de los temas destacados durante el 17º Congreso Internacional de Medicina Interna del Hospital de Clínicas . "Las complicaciones del embarazo representan un desafío mayúsculo en la práctica profesional. Los embarazos de alto riesgo requieren un abordaje interdisciplinario, basado en el conocimiento científico y el apoyo de neonatología de avanzada", afirma. Como regla general se suele decir que la gran mayoría de enfermedades crónicas pueden complicar el curso del embarazo pero no siempre el embarazo empeora el curso de la enfermedad de base, algunas patologías se mantienen estables, otras empeoran e incluso algunas pueden presentar mejoría. "Habitualmente se solía relacionar el embarazo de alto riesgo solo con enfermedades graves, hoy en día se tiene un abordaje mucho más profundo e integral de la paciente, extendiendo el alto riesgo también a circunstancias psicológicas y sociales que pueden afectar a la embarazada", sostiene el profesional. Dentro del grupo de embarazos de alto riesgo que no están ligados a afecciones de salud se encuentran los embarazos adolescentes, uno de los grupos vulnerables en la población. "Los adolescentes en general realizan menos controles prenatales de lo indicado, lo que aumenta las chances de tener complicaciones durante el embarazo: anemia, desnutrición, parto pretermino y rotura prematura de membranas, entre otras", aclara. A estos problemas de salud se debe agregar la compleja temática social que en muchos casos estigmatiza e incluso limita el desarrollo social y personal de la madre adolescente", puntualiza el especialista. "El embarazo adolescente siempre debe ser considerado de alto riesgo. En la División Obstetricia se formó un equipo de profesionales especialmente dedicado a asistir, contener y brindar atención a las adolescentes embarazadas, a través de un abordaje sensible e interdisciplinario", comenta Hojman.



Problemas médicos en el embarazo

