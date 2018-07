La Auténtica Defensa. Edición del miércoles, 11/jul/2018 Detuvieron al presunto asesino de Emanuel González Loreto







El vecino de 83 años había sido salvajemente asesinado el pasado 15 de octubre en la puerta de su casa del barrio San Felipe. Testigos identificaron al presunto autor del hecho, que se mantuvo 8 meses prófugo de la Justicia. Tras una investigación, personal de la Comisaría Primera logró dar con su paradero. El asesinato de Emanuel González Loreto, el anciano de 83 años brutalmente asesinado el pasado 15 de octubre cuando salía de casa para pasear a su perro, comenzaría a ser esclarecido: la Policía Bonaerense detuvo este martes al presunto autor del hecho, un joven de 17 años que se encontraba prófugo de la Justicia. González Loreto, vecino del barrio San Felipe, salía de su vivienda ubicada en Dorrego al 1200 cuando, tras un altercado por la conducta de su mascota, comenzó a ser atacado a piedrazos por un joven en evidente estado de alteración. Según testigos del hecho, que reconocieron al atacante y dieron detalles a la Policía, el anciano logró llegar hasta el patio delantero de su casa, pero no pudo hacer nada para escapar de la salvaje embestida de su agresor, quien terminó rematándolo mientras González Loreto se encontraba en el suelo. Cuando llegó la ambulancia, la víctima había fallecido. Diego Uriel Castro, en ese momento de 16 años, fue señalado como el responsable del hecho. La Policía allanó de inmediato su domicilio, pero no pudo dar con su paradero. Se sospechaba que había abandonado la ciudad. Sin embargo, mediante una investigación llevada a cabo por personal de la Comisaría Primera de Campana, que incluyó la recolección de testimonios y tareas encubiertas, se pudo determinar que Castro estaba de regreso en Campana y "haciendo base" en el barrio Las Praderas. Este martes, la UFI del Foro Penal Juvenil a cargo de Gustavo Ancurio le solicitó a la jueza de Garantías del Joven, Bárbara Halecka, una orden de detención para el presunto asesino. Con la autorización en su poder, efectivos policiales acudieron a Las Praderas para concretar la detención. Acorralado por los efectivos, lejos de entregarse, Castro opuso resistencia. Primero, intentó escapar a bordo de una moto; después se cayó e intentó seguir su huida a pie. Finalmente, fue apresado por la Policía, que lo condujo hasta la comisaría de calle Rawson y lo dejó a disposición de la Justicia. Diego Uriel no es el único de la familia Castro tras las rejas: su padre, que se presentó luego en las instalaciones policiales para exigir la liberación de su hijo, fue detenido por amenazas contra efectivos en servicio. "Ya te voy a agarrar en la calle milico gato, te voy a matar cuando te encuentre en la calle y te voy a hacer sacar el fierro ese que tenés", habrían sido las palabras de Castro padre a la Policía antes de compartir el destino de su hijo tras las rejas.







Detuvieron al presunto asesino de Emanuel González Loreto

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: