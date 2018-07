La Auténtica Defensa. Edición del miércoles, 11/jul/2018 Laxague se expresó contra la legalización del aborto







La Iglesia en Argentina celebró este domingo 8, en vísperas de la fiesta nacional de la declaración de independencia, una "Misa por la Vida" en la Basílica de Nuestra Señora de Luján, tras aprobarse recientemente la despenalización del aborto en la Cámara de Diputados. La celebración eucarística tuvo lugar a las 11 de la mañana, y fue presidida por el Presidente de la Conferencia Episcopal Argentina (CEA), Mons. Vicente Ojea. En ese ámbito, el portal "Vatican News", dialogó con Monseñor Pedro Laxague, obispo de Zárate-Campana en la provincia de Buenos Aires y presidente de la Comisión episcopal de Laicos y Familia, quien explicó más detalles sobre la finalidad de esta iniciativa. "La Iglesia quiere rezar junto a Nuestra Madre, la Virgen, por la vida del pueblo argentino y de esta nación; la vida de los creyentes y de los no creyentes. Creemos que la vida es un don muy grande. Cristo mismo es ejemplo de vida y a través del Evangelio nos enseña a vivir". La idea de celebrar esta misa, "pretende seguir perseverando en el testimonio de defensa de la vida que tienen que dar los cristianos". La consigna de la convocatoria fue "Madre de Luján, a tus pies renovamos la esperanza de que #ValeTodaVida ". Al respecto Laxague aseveró "no se trata de una lucha ni de una protesta sino de relanzar el tema de la vida, entre nosotros, como Iglesia y entre toda la gente de buena voluntad que nos acompaña, porque la vida es un tema que debe ser muy celebrado y también reflexionado, en familia principalmente, pero también en las catequesis y en las escuelas". Destaca la importancia y la riqueza del diálogo que se ha generado a raíz de este debate nacional sobre la despenalización del aborto. En cuanto al tema del aborto, desde el Episcopado argentino se pide "buscar soluciones nuevas y creativas" frente a la falta de educación sexual integral y la ausencia de acompañamiento a las mujeres en riesgo de exclusión. Asimismo, Monseñor Laxague profundizó sobre la labor que lleva adelante la Iglesia argentina de manera concreta para defender la vida y dedica un mensaje especial a toda mujer embarazada que pueda plantearse la idea de abortar o se encuentre en medio de este dilema. "Hay que seguir trabajando en todos los frentes sin perder la esperanza. Una ley no va a parar a la Iglesia, hay tantas leyes que no son buenas y que han permitido igualmente que el Evangelio siga iluminando al mundo", reflexiona el presidente de la Comisión episcopal de Laicos y Familia.



