Será para delinear los próximos pasos de acción. Todavía no ha habido notificaciones sobre cuándo se comenzarían a implementar los cambios de la Resolución 1736/18 en nuestro distrito. Una nueva asamblea de integrantes de Equipos de Orientación Escolar (EOE) tendrá lugar esta tarde a las 17 horas en la plaza Eduardo Costa. El objetivo: acordar líneas de acción para la continuidad de la lucha contra la reforma de los EOE impulsada por el Gobierno de María Eugenia Vidal. Sin cambios de último momento que pudieran haber sido motivados por las fuertes manifestaciones de repudio que se suscitaron a lo largo y ancho de toda la provincia -con especial fuerza en La Plata y Mar del Plata-, referentes de los EOE no bajan la guardia y continúan organizándose para resistir las modificaciones. Es que la Resolución 1736/18 transforma a los Equipos de Orientación Escolar (EOE) en distritales, por lo que dejan de actuar en una sola institución. Eso, afirman los profesionales afectados, disminuye el abordaje interdisciplinario de las problemáticas estudiantiles. Pero también se viene denunciando que la reforma implica una disminución en la retribución económica que perciben los integrantes de estos gabinetes, que perderían plus como ruralidad o distancia. "Todavía no hay novedades. La reunión que tenían los inspectores de la Modalidad Psicología (NdR: área que regula a los EOE) se suspendió. Lo tomamos como algo positivo", señaló Andrea Nicora, una de las organizadoras de la protesta en Campana. La asamblea de este jueves tendrá como misión definir los próximos pasos, lo que abarca la extensión de la campaña de visibilidad de la problemática -manifestación, pancartas- y también el sostenimiento de la fuerza ganada en las últimas semanas ante el inminente receso escolar y las vacaciones. Asimismo, los integrantes de los EOE en lucha están gestionando con los bloques de la oposición su participación en la Comisión de Educación y Cultura, donde este lunes se comenzaría a discutirse el proyecto de repudio a la Resolución 1736/18 que fuera rechazado sobre tablas el jueves pasado en sesión. "Me pareció vergonzoso. Sé que tienen que jugar para el lado del oficialismo, porque es el patrón que les paga a los concejales, pero entre ellos hay personas con estudio en Trabajo Social y carrera en el área de Desarrollo Humano que conocen nuestro trabajo", expresó Nicora ante la consulta de este medio.

Imagen ilustrativa. Foto: Archivo. CAZENAVE: "HAY QUE ESCUCHAR A LOS QUE TRABAJAN EN EL ÁREA Y VER CUÁL ES LA PROBLEMÁTICA EN CAMPANA" En diálogo con La Auténtica Defensa, la concejal de Cambiemos Miriam Cazenave se refirió al rechazo del tratamiento sobre tablas de la resolución para repudiar los cambios en el sistema de implementación de los Equipos de Orientación Escolar. La concejal explicó que lo que pidió su bloque con el voto negativo fue "el pase a comisión" del proyecto, lo que no quiere decir que en el fondo Cambiemos este "rechazando ese repudio". Por el contrario, el oficialismo pretende escuchar "a los especialistas que están trabajando en este tema" para poder tomar una decisión, aclaró la edil. "Yo preferiría escuchar a los que están trabajando en el área y ver cuál es la problemática en Campana. Mientras tanto, seguimos exigiendo que cada escuela cuente con su equipo de orientación", explicó Cazenave. El jueves, durante la sesión del Concejo Deliberante que rechazó el tratamiento exprés del repudio a la resolución, la concejal había manifestado que su bancada tenía "una interpretación diferente" de las modificaciones impuestas por Provincia. En contacto con LAD, la edil amplió esta posición: sostuvo que, desde la visión de Cambiemos, la reforma de las EOE determina su pase a disponibilidad de las autoridades educativas distritales, lo que le permitirá a la jefa distrital "evaluar las escuelas que más necesitan y designar equipos para las escuelas que no lo tengan". "Hablan de equipos de un solo integrante, pero eso no se desprende de la resolución. Por ende, se van a sostener mínimo tres (profesionales). Y cuando uno va a consultar a la página de la Dirección General de Escuelas, se aclara que la idea es seguir incorporando equipos", aseguró Cazenave. También cuestionó que el proyecto, presentado a instancias de la oposición, hable de "despidos" cuando "no hay nada" en la resolución provincial que manifieste un recorte en los EOE. Por último, subrayó: "No tenemos problemas en hacerle saber a la gobernadora que estamos descontentos con algo, pero primero tenemos que llegar a la conclusión que esto perjudica a los alumnos. Escuchemos y veamos cómo se va a implementar antes de decidir".

