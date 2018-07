La Auténtica Defensa. Edición del miércoles, 11/jul/2018 Cazenave sobre EOE:

Nueva asamblea de Equipos de Orientación Escolar En diálogo con La Auténtica Defensa, la concejal de Cambiemos Miriam Cazenave se refirió al rechazo del tratamiento sobre tablas de la resolución para repudiar los cambios en el sistema de implementación de los Equipos de Orientación Escolar. La concejal explicó que lo que pidió su bloque con el voto negativo fue "el pase a comisión" del proyecto, lo que no quiere decir que en el fondo Cambiemos este "rechazando ese repudio". Por el contrario, el oficialismo pretende escuchar "a los especialistas que están trabajando en este tema" para poder tomar una decisión, aclaró la edil. "Yo preferiría escuchar a los que están trabajando en el área y ver cuál es la problemática en Campana. Mientras tanto, seguimos exigiendo que cada escuela cuente con su equipo de orientación", explicó Cazenave. El jueves, durante la sesión del Concejo Deliberante que rechazó el tratamiento exprés del repudio a la resolución, la concejal había manifestado que su bancada tenía "una interpretación diferente" de las modificaciones impuestas por Provincia. En contacto con LAD, la edil amplió esta posición: sostuvo que, desde la visión de Cambiemos, la reforma de las EOE determina su pase a disponibilidad de las autoridades educativas distritales, lo que le permitirá a la jefa distrital "evaluar las escuelas que más necesitan y designar equipos para las escuelas que no lo tengan". "Hablan de equipos de un solo integrante, pero eso no se desprende de la resolución. Por ende, se van a sostener mínimo tres (profesionales). Y cuando uno va a consultar a la página de la Dirección General de Escuelas, se aclara que la idea es seguir incorporando equipos", aseguró Cazenave. También cuestionó que el proyecto, presentado a instancias de la oposición, hable de "despidos" cuando "no hay nada" en la resolución provincial que manifieste un recorte en los EOE. Por último, subrayó: "No tenemos problemas en hacerle saber a la gobernadora que estamos descontentos con algo, pero primero tenemos que llegar a la conclusión que esto perjudica a los alumnos. Escuchemos y veamos cómo se va a implementar antes de decidir".



