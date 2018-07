Mago visión interna, el tercer ojo, autoconocimiento, percepción, poder interior.

Noveno día de portales cósmicos, la energía del mago en tono de liberación se multiplica.

Kin 154 - Mago 11 - autoguia

Día ideal para el autoconocimiento, y la capacidad de percibir y poder ser conscientes de nuestro poder interno. Día optimo para limar asperezas.

El mago nos aporta el poder de reconocernos internamente.

Poder de la magia y el encantamiento. Buena energía para agradecer a la madre tierra y pedir sabiduría.

Nos predispone a vivir en tiempo presente, en el aquí y el ahora.

Que nos liberemos del pasado y de estar todo el tiempo mirando el futuro, o lo que va a venir

Día para dar y recibir, para tenderle una mano a alguien.

hoy aprendamos a decir que no, a poner límites, a valorarnos, a no sub estimarnos.

¡que viva la magia! porque en el aire flota energía de intuición, clarividencia y se potencia nuestra visión interna!!

Las verdades salen a la luz, lo oculto queda velado hoy todo puede suceder. Liberarnos puede ser hoy un acto de magia!!

Puede ser un día remado por ser la energía opuesta a la del año, pero de aprendizaje

Buen miércoles para todos!!

La magia está muy potenciada, a sacar conejos de la galera y good show!!

alejandradip.blogspot.com.ar // alejandradip@yahoo.com.ar