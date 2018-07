La Auténtica Defensa. Edición del miércoles, 11/jul/2018 En la vanguardia del pensamiento pedagógico







¿Qué quiero que mis estudiantes comprendan y por qué? ¿Cómo voy a lograrlo? ¿Cómo sabemos que efectivamente está pasando? Alineado al "Zero Proyect" de Harvard, el colegio Austin de Campana busca responder estas preguntas mientras comparte su experiencia en el extranjero. Desde hace un par de años que el Austin Eco Bilingual School de nuestra ciudad viene indagando en línea con las principales ideas que comprende el "Zero Proyect". Se trata de un proyecto de la Universidad de Harvard, EE.UU., que indaga sobre la naturaleza de la inteligencia, la comprensión, la cultura del pensamiento, la creatividad, la ética, y otros aspectos esenciales del aprendizaje humano. Tanto es así, que el Austin estuvo presente en la última Conferencia Internacional del Pensamiento, (ICOT) que tuvo lugar en Miami a mediados de mayo último. Se trata de un espacio interdisciplinario que reúne investigadores y profesionales líderes en el mundo en el ámbito de la educación. La Prof. María Eugenia Cossini, Directora General del Austin, la Lic. Alejandra Luna, Directora de Nivel Primario, el Prof. Walter Schlegel, Vice Director de Nivel Secundario y la Prof. Mónica Dumrauf, Vice Directora de Nivel Primario, fueron invitados a presentar la experiencia sobre la implementación de la llama "Cultura del Pensamiento" y cómo hacer visible el pensamiento en el aula, uno de los pilares de la propuesta educativa del colegio campanense. También expusieron sobre las "Fuerzas Culturales" que existen en el aula, liderando un taller interactivo donde guiaron a otros docentes de distintos países en la implementación correcta de las denominadas "Rutinas de Pensamiento". "La experiencia compartida por el Austin se alinea a la visión de la ICOT, que imagina un mundo en el que ciudadanos mundiales o globales aprovechan con éxito su capacidad intelectual, el poder del pensamiento y su creatividad para así abordar los problemas sociales, ambientales, económicos y políticos a los que se enfrentan las generaciones actuales y futuras", comenta la Directora Cossini. UN AULA QUE MUTA Qué quiero que mis estudiantes comprendan y por qué?, ¿Cómo voy a lograrlo?, ¿Cómo sabemos que efectivamente está pasando?, son las tres preguntas más importantes que el Austin se plantea a la hora de desarrollar su modelo educativo atravesado por la Ecología y el manejo fluido del Inglés. "En la Argentina y en el resto del mundo los diseños curriculares son prescriptivos, existe el comprender versus conocer. El conocimiento hoy está a la mano con un en una computadora conectada a internet. Por eso, lo que estamos viendo es que quizás la información y el conocimiento no debería ser lo único a desarrollar en el aula: hay que flexibilizar esos contenidos, poder usarlos de distintas formas y en distintos contextos", dice la directora Cossini. En ese sentido, y dado el protagonismo de Internet en la vida de los alumnos, desde el Austin aseguran que se está a favor de la no prohibición de celulares. "El buen uso responsable es una construcción, no es impuesto. Cuando logramos generar un espacio enriquecido en el aula donde las preguntas no se pueden contestar en Google, ahí hay un pensamiento genuino", explican. Entonces, llega el segundo interrogante planteado: ¿Cómo se logra que la comprensión de los contenidos disponibles suceda? "Ahí entran los desempeños de comprensión versus las actividades. Hay actividades orientadas a la comprensión y rutinas de pensamiento, es decir, entrenar a los estudiantes a ir más allá de lo que escuchan, puedan cuestionar desde la comprensión del contenido y a la vez desarrollar un pensamiento crítico", señalan los docentes, quienes también se preguntan: ¿Cómo sabemos nosotros y ellos que está comprensión está pasando? "El examen es un recorte de la realidad, el alumno tiene que mostrar constantemente que logró comprender", enfatiza Schlegel, y agrega para nuestra sorpresa: "Una de las valoraciones más ricas que tenemos es la representación teatral". POR EL MUNDO De vuelta de Miami, los docentes del Austin también disertaron sobre "Fuerzas Culturales" en la "Uruguay Experience 2018" en Montevideo, y luego en el Congreso de Innovación, Pensamiento y Educación (CIPE) de Buenos Aires. Ante unas 1000 personas, ahí explicaron cómo aplicar el concepto de las "Inteligencias Múltiples" en las aulas. "Se habló sobre Educación emocional-social y cómo poner al estudiante como centro de su propia vida", sintetiza Cossini. Con alegría cuentan que en uno de los congresos tuvieron la oportunidad de interacturar con David Perkins, uno de los primeros directores del Zero Proyect, circunstancia que describen como "mágica". El segundo semestre del año continuará con más encuentros pedagógicos. Durante el mes en curso, la directora Cossini participará como Fellow (Investigador adscripto) en Harvard. En agosto ofrecerán dos conferencias en un Congreso de la UCA sobre Creatividad y Pensamiento. Ya en septiembre participarán como escuela modelo de la aplicación de las ideas del Zero Proyect en la Fundación Centro de Investigación y Desarrollo Social (FUNDACIES) en Colombia, Bogotá; y en octubre viajarán a Pamplona, donde brindarán un taller sobre "El proceso de valoración continua y cómo generar desempeños de comprensión", en el instituto "Perspective". Como educadores, los docentes del Austin enfatizan su foco en los chicos y el permanente trabajo de investigación y acción pedagógica. "Compartiendo experiencias desde la acción se generan espacios. Hay que compartir nuestras ideas y experiencias para ser agentes multiplicadores", explican y reflexionan: "Es muy estimulante representar al país como modelo de aplicación e innovación. En la Argentina somos muy capaces de generar cambios, tenemos todo para hacerlo", concluyen.

Intensa gira. La agenda 2019 de los pedagogos del colegio Austin de Campana incluye Pamplona, Baires, Montevideo, Miami, Bogotá y Cambridge.



En la vanguardia del pensamiento pedagógico

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: