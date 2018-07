La Auténtica Defensa. Edición del miércoles, 11/jul/2018 Crisis según Albert Einstein

No pretendamos que las cosas cambien si siempre hacemos lo mismo. La crisis es la mejor bendiciòn que puede sucederle a personas y paìses porque la crisis trae progresos. La creatividad nace de la angustia como el dìa nace de la noche oscura. Es en la crisis que nace la inventiva, los descubrimientos y las grandes estrategias. Quien supera la crisis se supera a sì mismo sin quedar superado. Quien atribuye a la crisis sus fracasos y penurias violenta su propio talento y respeta màs a los problemas que a las soluciones. La verdadera crisis es la crisis de la incompetencia. El inconveniente de las personas y los paìses es la pereza para encontrar las salidas y las soluciones. Sin crisis no hay desafìos, sin desafìos la vida es una rutina, una lenta agonìa. Sin crisis no hay mèritos. Es en la crisis donde aflora lo mejor de cada uno, porque sin crisis todo viento es caricia. Hablar de crisis es promoverla y callar en la crisis es exaltar el conformismo. En vez de esto trabajemos duro. Acabemos de una vez con la ùnica crisis amenazadora que es la tragedia de no querer luchar por superarla.



