El Boat Club cerró la primera fase en el primer puesto y con una gran goleada







Fue 6 a 1 ante el equipo ´´D´´ del Club San Fernando. Finalizaron la fase regular en la primera colocación, y ya consiguieron un ascenso. Ahora, la mira está puesta en el Torneo de Reubicación E/F, donde hay otra posibilidad de ascenso más. Impecable cierre de la primera fase para el equipo femenino de hockey sobre césped del Campana Boat Club. El sábado, en una tarde en la que muy poco acompañaron las condiciones climáticas, las chicas del C.B.C. golearon 6 a 1 al equipo ´´D´´ del Club San Fernando, y terminaron primeras e invictas en la zona 4 de la 1° división ´´F´´. Los goles del equipo celeste los hicieron la talentosa delantera entrerriana Candelaria Noir en dos oportunidades (segunda vez consecutiva que anota un doblete, el anterior fue contra Camioneros ´´B´´ la fecha pasada), la volante zarateña Damiana Pinto (que llegó a tres partidos seguidos convirtiendo), Candela Corrata, Julieta Dabusti y Sofía González. El gol del ´´Sanfer´´ lo hizo Bárbara Molinari. La fecha no pudo ser completada, de hecho, cuatro de los siete encuentros no pudieron ser jugados por las lluvias. De cualquier manera, con esta victoria el Campana Boat Club se quedó con el primer puesto en la tabla de posiciones, y también con el primer puesto en la tabla de goleadoras, gracias a los 11 goles en 13 partidos (0,84 por partido) de María Eugenia Díaz. Y con el primer lugar, el Boat también se ganó un lugar en el Torneo de Reubicación E/F. Este certamen comenzará el sábado 4 de agosto, y constará de 4 zonas de 12 equipos, con gran mayoría de equipos de la Primera División ´´E´´ y los mejores de la ´´F´´ entre los que se encuentra el CBC. Para alcanzar el segundo ascenso, las dirigidas por Adrián Zottola deberán salir primeras, lo que también les daría un lugar en los playoffs por el título de campeón. El plantel del Campana Boat Club ante el C.S.F. ´´D´´ estuvo conformado por Romina Guerrero (arquera), Candela Corrata, Julieta Dabusti, María Eugenia Díaz, Sofía González, Florencia Núñez, Camila Pérez Johanneton, Damiana Pinto, Constanza Santini (capitana), Camila Tenembaum, Melina Dabusti, Candelaria Noir, Lucía Barczyñsky, Bárbara Brezzi, Oriana Comuzzi, María Luz Gentilini, Agustina Ibáñez, Agustina Mayer, Daniela Merlotto, y Josefina Pérez Johanneton. Sólo dos partidos más pudieron jugarse de la decimotercera y última fecha: Country Mi Refugio cayó 3 a 0 de local ante Quilmes Athletic Club ´´D´´, y la Asociación Deportiva Francesa derrotó en su cancha 1 a 0 St. Brendan´s. DIVISIONES INFERIORES La performance de las categorías menores ante San Fernando fue brillante, como para no desentonar con el de la primera: todas victorias, todas goleadas, y con todos los encuentros finalizados con la valla invicta. -INTERMEDIA: victoria 3 a 0 (goles de Oriana Comuzzi -2- y Martina De La Barrera) -QUINTA: victoria 5 a 0 (Martina De La Barrera -3-, Lucía Barczyñsky y Chiara Faggioli) -SEXTA: victoria 4 a 0 (Delfina Fernández Palazuelo -2-, Chiara Faggioli y Miranda Carchini) -SEPTIMA: victoria 7 a 0 (María Luz Balerio Echeverría -2-, Valentina Núñez -2-, Sol Ale, María Mercedes Esponda, y María Paz Pérez Johanneton)



Candelaria Noir, autora de dos dobletes seguidos.



