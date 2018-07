La Auténtica Defensa. Edición del miércoles, 11/jul/2018 Hóckey:

Cayeron 8 a 0 frente a MDQ Mar Del Plata, y finalizaron de esta manera la fase regular de la Primera División ´´B´´, zona 2, de la Asociación de Hockey de Buenos Aires. Tendrán receso invernal hasta comienzos del mes próximo. El pasado domingo 8 se jugó la decimoprimera fecha del torneo de Primera B-2, la última de esta primera fase. El Campana Boat Club, con todas sus divisiones masculinas, viajó a la ciudad bonaerense de Mar Del Plata para enfrentar a MDQ Mar Del Plata. Las realidades actuales de ambos equipos son muy distintas: el plantel del CBC, debido a su reciente formación, es limitado en cuanto a cantidad de jugadores, y encima sufrieron bajas importantes previas al partido. El Boat contó con un total de 17 jugadores para afrontar los partidos tanto de la categoría intermedia como el de la primera división. El partido de intermedia fue de muy parejo desarrollo aunque el resultado no reflejó lo mismo: fue 5 a 1 para los locales. El capitán Ignacio Poggi manifestó que la gran diferencia estuvo en lo físico, y en ese aspecto es que deberán continuar trabajando para empezar a competir de igual a igual en esta dura liga. El gol celeste lo anotó Martín Eckstein. En el partido de primera división es dónde las diferencias físicas y las diferencias en el tamaño de ambas plantillas se hicieron más evidentes y más se plasmaron en la cancha. MDQ Mar Del Plata puso en cancha un once inicial totalmente distinto y ´´fresco´´ al que utilizó en el partido previo de Intermedia. El planteo dispuesto por el entrenador Adrián Zottola funcionó mientras duró el físico: luego llegaron los goles. Los autores fueron Lautaro Rodríguez en cuatro oportunidades, Rodrigo Torres en dos, y uno de Diego Grill y Santiago Puglisi. Para colmo, apenas comenzado el partido, el ´´Colo´´ Poggi sufrió un fuerte golpe y tuvo que salir de la cancha, muy a pesar de su voluntad; y luego Emiliano Verchán tuvo que abandonar la cancha por un desgarro. El once inicial del equipo de primera fue: Matías Slegt, Martín Eckstein, Omar Rodríguez, Diego Errecalde, Emiliano Verchán, Daniel Contreras, Matías Insaurralde, Luciano Baratta, David Sabalza, Ezequiel Aragón e Ignacio Poggi. Finalizado el encuentro, fue el momento del análisis. Los campanenses tenían claro que el objetivo del viaje a Mar Del Plata no era un resultado específico, sino ´´dejar todo, unir al grupo, y buscar la sensación de que estamos en el camino correcto, y lo estamos´´, declaró Poggi a La Auténtica Defensa. Los restantes resultados de la fecha fueron: - Estudiantes de La Plata 5 - 3 Ferrocarril Oeste - Escuela de Fútbol Infantil de Lobos 0 - 12 Quilmes High School - A.A.C.F. Quilmes 7 - 0 Racing Club - Berazategui 3 - 1 S.I.T.A.S. Los resultados de las divisiones inferiores fueron: derrota 12 a 0 para la sexta; y victorias 6 a 2 y 3 a 0 para la octava y la novena categoría. El team celeste está ahora focalizado por completo en la segunda ronda, el Torneo de Reubicación, en el que saben que enfrentarán a equipos más ´´parejos´´ y que pueden jugarle de igual a igual a todos ellos. En el receso, saben que deberán focalizar en la parte física, y fortalecer la parte técnica, para llegar al domingo 5 de agosto de la mejor forma posible. ´´Estamos con muchas ganas de que esto siga creciendo. Haber llevado a competir cuatro categorías a Mar del Plata es un sueño cumplido, pero vamos a seguir haciéndolo crecer´´ agregó el capitán. Finalizado el partido, el plantel campanense se quedó en ´´La Feliz´´ un día más. Los jugadores de todas las divisiones hicieron una comida todos juntos y disfrutaron un poco de la ciudad.



