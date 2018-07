La Auténtica Defensa. Edición del miércoles, 11/jul/2018 Nacional B:

"Lo principal es formar un grupo que quiera pelear cosas grandes"







Juan Ignacio Dobboletta es una de las doce incorporaciones que tiene Villa Dálmine para la temporada 2018/19 de la Primera B Nacional. El arquero de 25 años habló en exclusiva sobre como se está preparando el grupo y los objetivos que se plantearon de cara a lo que viene. Felipe De la Riva sufrió muchas bajas con respecto al plantel que logró clasificar al reducido el torneo anterior. Una de las más sensibles fue la partida de Martín Perafán que se había vuelto una garantía en los tres palos y, tras su salida, era imperioso reforzar ese puesto. Para ello llegó Dobboletta desde Acassuso para sumar su granito de arena y darle seguridad al arco violeta, el arquero contó como se adapta al club en las primeras semanas: "La verdad que me siento muy bien desde el primer momento que llegué. La adaptación traté de hacerla lo más rápido posible para sentirme uno más del grupo y tirar todos para el mismo lado". Hace un mes que se reanudaron los entrenamientos y en la semana el equipo tuvo prácticas de fútbol frente a Vélez Sarsfield y Midland. El compromiso oficial más cercano es el partido por los 32avos de final de la Copa Argentina el próximo 17 de julio ante la UAI Urquiza, sobre esto Dobboletta comentó que se están preparando de la mejor manera para enfrentar al conjunto de la Primera B Metropolitana. El Viola no juega esta instancia de la Copa Argentina desde el 2016 cuando cayó por penales frente a Patronato de Paraná, pero si supera esta instancia, podría tener revancha con ni más ni menos que River Plate en los 16avos, siempre y cuando el "Millonario" supere a Central Norte de Salta. Una curiosidad es que Dobboletta, el año pasado eliminó a Gimnasia y Esgrima de La Plata jugando para Defensores de Villa Ramallo. Ante un posible cruce con el Millonario, el arquero expresó: "Creo que a todos nos gustaría enfrentar a River y sería muy lindo que suceda algo parecido a lo que viví con Defensores". Pero dejó en claro que primero tienen que concentrarse en la UAI. Además, señaló que el primer objetivo que se planteó fue el de la Copa Argentina, como se mencionaba anteriormente, pero también agregó: "Lo principal en estos momentos es armar un grupo que tenga hambre de pelear cosas en grande y que sea muy unido". Por último, al ser consultado si se puede tomar como una dificultad para este objetivo el hecho de que el plantel se esté armando casi desde cero, Dobboletta manifestó: "No creo que sea así porque todos los que vinimos con muchas ganas y una gran responsabilidad. Creo que es una cuestión de conocernos tanto fuera como dentro de la cancha".

Juan Ignacio Dobboletta es una de las doce incorporaciones que tiene Villa Dálmine para la temporada 2018-19 de la Primera B Nacional.



Nacional B:

"Lo principal es formar un grupo que quiera pelear cosas grandes"

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: