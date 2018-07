La Auténtica Defensa. Edición del miércoles, 11/jul/2018 Breves Deportivas







SAMPAOLI RESISTE: "No voy a renunciar. Quiero revancha".- DELPO HOY JUEGA AL MEDIODÍA: El tandilense le ganó al francés Gilles Simon en Wimbledon.- SE CALIENTA LA NBA: LeBron James (33), acaba de firmar un contrato de US$ 154 millones para jugar 4 temporadas en Los Ángeles Lakers. DELPO HOY JUEGA AL MEDIODÍA El tandilense Juan Martín del Potro le ganó por 7-6 (7-1), 7-6 (7-5), 5-7 y 7-6 (7-5) al francés Gilles Simon en Wimbledon Rafael Nadal en cuartos de final. El partido se televisará alrededor del mediodía por ESPN. Nadal viene de derrotar al checo Jiri Vesely por 6-3, 6-3 y 6-4. El número uno del mundo aún no cedió sets en el torneo y accedió a los cuartos del campeonato después de 7 años. Ambos tenistas se enfrentaron hace un mes en las semifinales de Roland Garros. El español se impuso por un categórico 6-4, 6-1 y 6-2. SE CALIENTA LA NBA Luego de su paso por los Cleveland Cavalliers, LeBron James (33), acaba de firmar un contrato de US$ 154 millones para jugar 4 temporadas en Los Ángeles Lakers. Con el jugador estrella y ganador de 3 anillos de la NBA, los de California quieren discutirle la liga a los Golden State Warriors que, una vez más, se perfila como favorito. JUVENTUS LA PUSO TODA Cristiano Ronaldo deja el Real Madrid para marcharse al Calcio italiano. Se confirmó que Juventus pagará 105 millones de euros. El portugués deja el equipo merengue luego de nueve temporadas en el Santiago Bernabéu, con 451 goles y una impresionante cosecha de 16 títulos. ¿Ensamblará con el argentino Paulo Dybala? "Creo que ha llegado el momento de abrir una nueva etapa en mi vida y por eso he pedido al club que acepte traspasarme. Lo siento así y pido a todos, y muy especialmente a nuestros seguidores, que por favor me comprendan", escribió Ronaldo en una carta de despedida a la afición madrileña, y pasará a ganar 31 millones de Euros al año. SAMPAOLI RESISTE "No voy a renunciar. Quiero revancha. Si quieren hablar del proyecto, adelante. Si quieren hablar de otra cosa, tendrán que hacerlo con Baredes", dicen que les dijo Sampaoli a Tapia y Angelici. El entrenador viajará al torneo Sub 20 de equipos y selecciones con sólo dos colaboradores: el preparador físico Jorge Desio y el ayudante de campo Matías Manna.



