Hipercalcemia (nivel alto de calcio)







Existen muchas razones por las cuales el nivel de calcio en sangre puede estar elevado. Las razones de la hipercalcemia pueden incluir: Cáncer que comenzó en los huesos o cáncer que se extendió a los huesos. Algunos cánceres pueden causar hipercalcemia por sí mismos, sin expandirse a los huesos. Otras condiciones como hiperparatiroidismo o enfermedad de Paget en los huesos. Algunos medicamentos pueden causar hipercalcemia, por ejemplo: antiácidos alcalinos, dietilestilbestrol (DES), uso prolongado de diuréticos, estrógenos y progesterona. ¿Qué sucede con la hipercalcemia? Las células cancerosas que se extienden al hueso pueden secretar sustancias que pueden disolver las células del hueso llamadas osteoclastos, "se comen" una parte del hueso. Estos tumores o lesiones debilitan el hueso y pueden causar complicaciones, como dolor, fracturas y en menor grado, hipercalcemia.. ¿Cuáles son algunos de los síntomas de hipercalcemia que se deben tener en cuenta? La hipercalcemia leve puede no tener síntomas. Sin embargo, con aumentos leves en los niveles de calcio en sangre es posible tener síntomas como náuseas, poco apetito, vómitos y constipación. Niveles moderados de hipercalcemia pueden producir fatiga o cansancio excesivo. También, se pueden presentar anormalidades del ritmo cardíaco, aumento de la frecuencia para orinar y cálculos renales. Con niveles de hipercalcemia más altos, los pacientes pueden experimentar espasmos musculares, ansiedad, depresión, cambios de personalidad y confusión. Los niveles muy altos de hipercalcemia pueden producir somnolencia excesiva, coma e incluso la muerte. La severidad de los síntomas de hipercalcemia dependen no sólo de cúan alto sea el nivel de calcio, sino también de la rapidez con que aumentó el calcio sérico. Qué puede hacer si los resultados del análisis de sangre indican hipercalcemia: Es importante que se mantenga bien hidratado. Tome de 2 a 3 litros de agua por día, a menos que se le indique lo contrario. Tome medicamentos contra las náuseas y antidiarreicos según se le indique y siga la dieta que le recomienden. Realizar actividades activas con carga de peso, como caminar, es útil. Mantenerse inmóvil agrava la hipercalcemia. Medicamentos que el médico puede recetar para la hipercalcemia: Nota: Le recomendamos que hable con su médico acerca de su condición y su tratamiento. La información que se presenta aquí es sólo con fines prácticos y educativos, y no reemplaza la opinión de su médico.



