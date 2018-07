La Auténtica Defensa. Edición del jueves, 12/jul/2018 Denuncian la entrega de mercadería vencida en la Escuela Nº 2 del Bº Banco Provincia







Este miércoles se sucedieron un serie de reuniones de urgencia. Participaron padres, directivos, autoridades educativas y políticas. El Municipio labró un acta en presencia de Royal Chef, la empresa responsable del servicio. La comunidad educativa de la Escuela Primaria Nº 2 del barrio Banco Provincia denunció la entrega de mercadería vencida a su comedor escolar, lo que motivó este miércoles reuniones de urgencia entre padres, directivos, autoridades educativas y concejales. Representantes del Municipio, entidad a cargo del Servicio Alimentario Escolar (SAE), confirmaron la presencia de productos que habían expirado, aunque señalaron que debido a la cantidad de alimentos acopiados en el establecimiento, no se pudo determinar si la mercadería fue entregada vencida o si se tardó demasiado en distribuirla entre los alumnos. Padres preocupados al encontrar magdalenas cuya fecha de expiración era el 27 de junio comenzaron a organizarse para llevar el reclamo ante los directivos de la Escuela Nº2, que ayer los recibieron para discutir la situación. También visitaron el establecimiento de calle Padre Luis Roza la subsecretaria de Educación municipal, Nelda García; un representante de la empresa proveedora Royal Chef; la concejal del PJ-Unidad Ciudadana Romina Carrizo; y el consejero escolar de Vamos Campana en Unidad Ciudadana, Alejo Sarna. "La subsecretaria de Educación se presentó en escuela a partir de tomar conocimiento del hecho. En presencia de la representante de la empresa Royal Chef y la directora de la escuela se labró un acta", manifestaron ayer desde el Municipio, ante la consulta de La Auténtica Defensa. "En la escuela se encontró mucho acopio de mercadería, por lo que no se pudo establecer si la magdalena fue entregada vencida o si en realidad estaba acopiada en la escuela desde días previos", explicaron. Además, repudiaron "el uso político de la situación por parte de una concejal, que violando las disposiciones vigentes ingresó horas después de esto al establecimiento, realizando un uso mediático de la situación y comprometiendo a la docente que permitió su ingreso, quien podría ser sancionada". En ronda de prensa, Carrizo cuestionó el funcionamiento de los comedores municipalizados, al tiempo que destacó "el compromiso" de los directivos y personal de la Escuela Nº2. "En la escuela no hay lugares de almacenamiento, o sea que en la oficina de Dirección estaban todas las cajas de las galletitas de los chicos", señaló la edil, quien afirmó que el acopio en espacios "inapropiados" y la falta de "elementos para servir la comida de forma adecuada" es una constante en los establecimientos educativos de la ciudad, lo que transformó en una "odisea" para docentes y auxiliares la implementación del SAE. Sin embargo, en el caso de la Primaria Nº 2, resaltó "el compromiso" de sus integrantes, quienes en el encuentro "manifestaron muchos reclamos" originados a partir de la municipalización del SAE. "Los docentes y auxiliares tienen una tarea extra, porque ahora deben mirar cada producto antes de dárselo a los niños, lo cual desnaturaliza su actividad", sostuvo. Según pudo averiguar La Auténtica Defensa, la empresa Royal Chef (una de las dos proveedoras contratadas para abastecer el SAE en Campana) asumió hace poco la entrega de mercadería en el establecimiento del barrio Banco Provincia. La firma, que tiene domicilio en San Isidro, ya registró inconvenientes en su logística durante las primeras semanas del SAE municipalizado. "Problemas con el SAE siempre vas a tener, el tema es la capacidad de respuesta que tengas. Y la mayoría de los reclamos vienen de los establecimientos a los que provee Royal Chef", explicó ayer Alejo Sarna a este medio.

"VTO. 27 JUN 2018" DICE UNO DE LOS PRODUCTOS VENCIDOS QUE FUERON DETECTADOS CONCEJALES BUSCAN TENER INJERENCIA EN EL CONTROL DE COMEDORES ESCOLARES Es una iniciativa de los bloques peronistas que por ahora no cuenta con el consenso de las demás bancadas. El Servicio Alimentario Escolar está en manos del Municipio desde junio pasado. Con el Municipio a cargo del Servicio Alimentario Escolar (SAE) desde junio, los concejales buscan tener ahora competencia en su supervisión. Pero una resolución de la Dirección General de Escuelas de la Provincia de Buenos Aires les estaría impidiendo el acceso a los establecimientos educativos públicos de la ciudad. La norma a la que hacen referencia los ediles peronistas -impulsores de la injerencia del HCD en el SAE- es la 07/2017, que establece el uso del edificio escolar fuera del horario de clases, días feriados e inhábiles. En su anexo, determina que "en ningún caso" podrán autorizarse actividades "de carácter político partidario" o que utilicen "símbolos" políticos de cualquier tipo. Y pone bajo la responsabilidad de la Jefatura de Inspección Distrital la habilitación o no del préstamo de las instalaciones escolares. La resolución no dice nada de la visita de concejales en funciones para interiorizarse sobre el estado de la escuela o, como pretenden los ediles justicialistas, supervisar el SAE municipal. Sin embargo, en contacto con La Auténtica Defensa, desde el bloque PJ-Unidad Ciudadana señalaron que tanto el oficialismo como la inspectora jefa distrital "se valen de esta normativa" para impedir su ingreso en las escuelas. La polémica está planteada de lleno en el seno de la Comisión de Educación y Cultura, donde la oposición tiene mayoría, aunque no consenso alrededor de este tema: según pudo averiguar LAD, el vecinalismo no estaría convencido de que los concejales deban entrar a los establecimientos educativos. Una fuente ligada a Cambiemos señaló además que la intromisión de los ediles en el control del SAE sería "duplicar competencias" porque es el Municipio "el responsable de su ejecución". También, que para auditar la administración del sistema de comedores existe la Rendición de Cuentas. "Terminás molestando en el día a día", se quejó la persona consultada. Lejos de desentenderse, los concejales peronistas quieren que el SAE sea parte de su agenda legislativa. Los preocupa la modalidad de contratación con la que se eligieron proveedores de alimentos. Pero, sobre todo, las denuncias por productos en mala calidad entregados a los chicos, que se vienen repitiendo desde que el Municipio y el Consejo Escolar efectivizaron el traspaso del servicio. "No es nuestra idea entrar a una escuela de modo autoritario sino en la obligación que estamos cumpliendo con un deber propio de la función con la que nos confiaron muchos campanenses", explicó Romina Carrizo, concejal del PJ-Unidad Ciudadana, en diálogo con LAD. Para la edil, la municipalización del SAE anula en la práctica cualquier restricción al HCD para inmiscuirse en su funcionamiento. "Una norma posterior deroga una anterior, y una particular a una general", sostuvo Carrizo. Al mismo tiempo, mencionó que concejales de otros distritos han podido asistir a las escuelas a "presentar programas juveniles" destinados a los estudiantes. La discusión tiene previsto extenderse en las próximas reuniones de comisión. Por el momento, los bloques de ediles que siguen queriendo saber más del SAE municipal, lo hacen a través de la única manera que pueden: el jueves, el bloque PJ-Unidad Ciudadana presentó un proyecto de pedido de informe acerca de la modalidad de contratación y los expedientes administrativos de los proveedores asignados.

