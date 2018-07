La Auténtica Defensa. Edición del jueves, 12/jul/2018 Hoy "sentada" por Valentina Urbano











VALENTINA TENIA 16 AÑOS

Es exigir justicia por su muerte. Será a partir de las 17:30, frente al Palacio Municipal. Piden acudir de luto. El testimonio de su madre y un hermano. El Caso Valentina Urbano impacto fuertemente en la comunidad campanense, y a nivel nacional también. Por la edad de la adolescente (apenas 16 años), y por las condiciones del hecho: suministro de estupefacientes y dejarla casi abandonada a su suerte en la puerta misma de un centro asistencial (Hospital Municipal). En relación al caso, una agrupación denominada "Mujeres Autoconvocadas", invitó por las redes sociales a realizar una sentada sin banderías políticas, para solicitar justicia, y en lo posible, lucir una prenda negra en señal de luto. La misma tendrá lugar hoy a partir de las 17:30 frente al Palacio Municipal. "Hasta ahora no sabemos nada, no conocemos a esos dos hombres. Tampoco tengo idea de qué pudo haber pasado, pero no era una chica que causara problemas o diera disgustos. Sólo sabía que iba a salir con una amiga. Después, yo me quedé dormida hasta que a la mañana (del miércoles) llamaron del hospital a Daiana, mi hija más grande, quien me comunicó la noticia", declaró la madre de la menor, Patricia Gallardo a Clarín días atrás. "Está claro que la engañaron, ella era una piba sana, que disfrutaba la vida como cualquier chica de su edad, pero están diciendo boludeces cuando la relacionan con la droga, el sexo y el alcohol. Puede que la hayan drogado contra su propia voluntad, pero no participó de ninguna fiesta sexual", agregó su hermano mayor, Agustín.



Hoy "sentada" por Valentina Urbano

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: