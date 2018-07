La Auténtica Defensa. Edición del jueves, 12/jul/2018 El Rincón de Aléthea:

El ensordecedor silencio

Por Angela Monsalvo











"Si lo que vas a decir no es más bello que el silencio no lo vayas a decir". --Anónimo. "El comienzo de la sabiduría es el silencio". --Pitágoras. "Hay pocas cosas tan ensordecedoras como el silencio". --Mario Benedetti. El silencio es una maravilla que muy pocas personas valoran. En él encontramos la habilidad de escuchar, escucharnos a nosotros mismos, a los demás y a Dios. Escuchar se ha transformado en un arte olvidado. Si no escuchamos no podemos comunicarnos, ni relacionarnos con los demás y por lo tanto, no podemos vivir una vida significativa. Necesitamos aprender a escuchar. Sentarnos en silencio nos permite escucharnos a nosotros mismos y comprender todo aquello que nos rodea. En el silencio acumulamos poder espiritual. Este poder del silencio transforma nuestro entorno, generando paz dónde hay intranquilidad. Primero hay que cambiar nuestro interior y luego la atmósfera de nuestro alrededor, a medida que irradiamos vibraciones silenciosas de paz. Necesitamos conocer y experimentar con mayor profundidad el poder del silencio. Los instrumentos del silencio son los pensamientos puros, los buenos deseos y el lenguaje de la mirada. Con el poder del silencio y con el lenguaje de la mirada podemos dar una experiencia de espiritualidad a los demás. Dónde las palabras no pueden hacer que una tarea sea exitosa, la experiencia de amor y compasión a través de los medios del poder del silencio, pueden llevarla a cabo. Para desarrollar la experiencia del poder del silencio y alejarnos un poco del mundanal ruido, es necesario permanecer introvertidos y en soledad, practicando la experiencia de la conciencia y la conexión con la fuente eterna del poder espiritual. La soledad puede ser una enorme oportunidad. Porque en la soledad podemos encontrar la maravilla del silencio.

