La Auténtica Defensa. Edición del jueves, 12/jul/2018 Con dos funciones a sala llena se presentó "La Magdalena; historia de una llamada"







Niños y adultos participaron de la obra que se desplegó en el Teatro Pedro Barbero el viernes pasado y este lunes. "Me siento feliz por los logros y muy agradecida por todo lo que conseguimos brindarle a los espectadores", expresó Marisa Pandiani como parte de la Dirección General junto a Rodrigo Golán. Luego de tres meses de arduo trabajo, se presentó la obra teatral "La Magdalena: Historia de una llamada". Adaptación de Marisa Pandiani del libro "Cinco columnas en primera" de Didac Beltrán. A través de la actuación y la música la obra revela la concreta actualidad del carisma Rogacionista del Padre Aníbal frente a los desafíos que la sociedad presenta. Tras la primera función Pandiani aseguró a La Auténtica Defensa "el estreno fue realmente muy emotivo; creo que logramos el objetivo central de esta puesta en escena que era transmitir el Carisma de San Aníbal a partir de un hecho contundente, y sobre el cual es muy importante nuestra mirada y nuestra acción". El Teatro Pedro Barbero como locación, y con dos funciones a sala llena; cada protagonista en su rol, despliegue de escenografía, historia y mucha música fueron los condimentos claves para que la obra fuera un éxito. "Cada minuto que pasaba me convencía más que la misión estaba cumplida", expresa la directora. El elenco estuvo conformado por Roberto Jendrulek (Didac), Bianca Pandiani (Esposa), Andrea Ventriggi (Directora del Diario), Eduardo Ayerbe (Superior de los Rogacionistas), Alejandro Pirola (Heraldista), Néstor Zaupa (Cuñado de Didac), Analía Flor (La Magdalena) y Marcos Herber (Mozo). Jendrulek en diálogo con La Auténtica Defensa hizo un balance "me pareció interesante poder dar a conocer aspectos de la obra del padre Aníbal desde un costado artístico, distinto a como estamos acostumbrado a hablar del tema". Destaca el trabajo en equipo, "en lo personal yo me sentí muy bien y además disfruté mucho la obra tanto en los ensayos como los días de función, el tiempo que estuvimos preparando la obra fue muy divertido". El actor adelanta que quizás haya una función en la cárcel aún no confirmada. Durante las 12 escenas que tiene la historia "se pone de manifiesto el compromiso y la entrega de quiénes atendieron al llamado de ser parte de este maravilloso elenco", afirmó Pandiani. "Me siento feliz por los logros y muy agradecida por todo lo que conseguimos brindarle a los espectadores". La obra tuvo letras y músicas cedidas por el maestro Miguel Ángel Tello. También cantaron Daniel Carabajal y Marta Ayala. Realizaron dos temas centrales el Emsamble Rogacionista integrado por niños de la escuela Padre Aníbal y dirigidos por los profesores José Piazza y Adriana Lomeña. La escenografía estuvo a cargo de Daina Russo, Natalia Herrera, Edgardo Pandiani, Javier Rodríguez, Fernando Portinaro, Sandra Raymundo, Florenia Ciappini y Verónica Ramos. La dirección general a cargo de Marisa Pandiani y Rodrigo Golán. Se destaca la ayuda incondicional del Padre Giovanni Guarino. Lomeña afirmó "para nosotros es importantísimo que nuestros alumnos rogacionistas conozcan más sobre San Aníbal y que se conviertan a su vez en propagadores del Rogate. Se involucraron con muchas ganas y se prepararon con gran responsabilidad, a ellos nuestro agradecimiento y a cada una de sus familias por el apoyo y la confianza". "La obra representa una gran provocación; repensar en la centralidad del Carisma, en la actualidad del legado de San Aníbal; independientemente de la vocación que cada uno de nosotros tenga, siempre la diferencia estará en ser esa levadura que sepa reconocer la dignidad de cada uno de sus hermanos", cierra Pandiani.



Con dos funciones a sala llena se presentó "La Magdalena; historia de una llamada"

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: